Gikiewicz mocno o transferze Zielińskiego do Arabii. "Śmieszne"

Od kilkunastu dni w mediach zrobiło się coraz głośniej na temat potencjalnego przejścia Piotra Zielińskiego do Al Ahli. Mistrz Włoch ma być już zdecydowany na transfer, co potwierdził m.in. doskonale zorientowany Fabrizio Romano. Polak miałby zarabiać w lidze saudyjskiej około 15 milionów euro rocznie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Marta Linkiewicz trafiła do Fame MMA? "Myślałem, że to będzie strata czasu"

Łukasz Gikiewicz szczerze o transferze Piotra Zielińskiego. "Śmieszne"

Odkąd pojawiła się informacja dotycząca zainteresowania Saudyjczyków Piotrem Zielińskich, trwa zagorzała dyskusja na temat tego, czy transfer 29-latka do tamtejszej ligi to dobry krok. W jednym z programów na kanale Meczyki.pl do sprawy odniósł się Łukasz Gikiewicz, który w przeszłości występował w Arabii. - Jeśli ktoś mówi, że Zieliński nie ma ambicji, bo chce zarobić ponad 40 mln euro przez trzy sezony, to dla mnie to jest trochę śmieszne - ocenił.

Sensacja. Gwiazda Rakowa do LaLiga? Rekord transferowy więcej niż możliwy

- Liga saudyjska się zmieniła. Kiedyś z tej ligi nikt nie wyjeżdżał na reprezentację, a teraz 95 procent piłkarzy, którzy wzmocnili w tym oknie tę ligę, będą grali w swoich kadrach - dodał 35-latek.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Gikiewicz porównał zarobki piłkarzy do zarobków... dziennikarzy. - Robimy narodową debatę nt. Piotra Zielińskiego, zaglądamy mu do portfela. W Polsce lubimy postawić się na miejscu kogoś, chociaż w takiej sytuacji nigdy nie byliśmy. Jeśli jakiś inny portal zaoferuje dziennikarzowi sześć razy więcej, to co, nie skorzysta z tej propozycji? - ocenił.

Bereszyński zmienia klub. Może zostać w Serie A

Zieliński występuje w Napoli od 2016 roku. W tym czasie rozegrał 329 spotkań, zdobył 47 bramek i zanotował 44 asysty. W minionym sezonie był jednym z architektów mistrzostwa Włoch dla swojej drużyny.