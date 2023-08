Polski klub ma dług. Zalegają piłkarzowi pieniądze. Podał ich do FIFA. Znamy kulisy

We wtorek Mirko Poledica, były piłkarz m.in. Lecha Poznań, Legii Warszawa i Pogoni Szczecin, poinformował, że zgłosił Wisłę Płock do FIFA ws. długu w wysokości 800 euro (przy obecnym kursie walut to ok. 3570 zł). Nie wyjawił, z jakiego tytułu pochodzi ten dług, ani wobec którego piłkarza są zaległości finansowe.

REKLAMA

W Płocku o całej sprawie wiedzą, mieli termin do zapłaty, ale wszystko opóźniło się przez zmiany na stanowiskach prezesa i dyrektora sportowego po spadku z PKO Ekstraklasy. Ale na razie do "Nafciarzy" nie trafiły żadne pisma ani od FIFA, ani od serbskiej strony.

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Wisła Płock ma dług. Sprawa zgłoszona do FIFA

Poledica jest dziś szefem serbskiego związku piłkarzy. Sprawę długu postanowił od razu skierować do FIFA. "Nie rozumiem, dlaczego niektóre polskie kluby zachowują się tak nieprofesjonalnie" - grzmiał na Twitterze.

Na ten moment Wisła Płock nie dostała żadnego pisma od Poledicy, żadnego przedsądowego wezwania do zapłaty.

Wiadomo, o jaki dług konkretnie chodzi. Wisła Płock zalega z wypłaceniem 800 euro Milanowi Obradoviciowi, który w barwach "Nafciarzy" grał w latach 2020-2022. Wspomniana kwota to rata premii za zajęcie szóstego miejsca w PKO Ekstraklasie w sezonie 2021/2022. Termin zapłaty minął wraz z końcem czerwca. Klub tłumaczy przekroczenie terminu zmianami na najwyższych stanowiskach, a nowe osoby nie zdążyły w pełni zapoznać się ze sprawą, bo pełnią swoje funkcje od lipca.

- Ja mogę powtórzyć jedynie słowa prezesa Piotra Sadczuka, że jeśli otrzymamy stosowne dokumenty od pana Poledicy, to od razu uregulujemy zalegle 800 euro. Chodzi o trzecią ratę za zajęcie szóstego miejsca w Ekstraklasie. To mało być uregulowane do 30 czerwca 2023, ale w związku z tym, że prezes zaczął pracę 1 lipca, to jeszcze nie zdążył zapoznać się ze wszystkimi sprawami, które ma na głowie. Ale nie zmienia to faktu, że pan Mirko Poledica zamiast wysłać stosowne dokumenty, to napisał tweeta - mówi w rozmowie ze Sport.pl Mateusz Lenkiewicz, p. o. rzecznika prasowego Wisły Płock.

Prezes Sadczuk przyznał z kolei w rozmowie z portalem weszlo.com, że inaczej umawiał się z Poledicą. - Dziwię się panu Poledicy, że wyszedł z taką sprawą na Twittera. Wcześniej normalnie ze mną rozmawiał i obiecał, że podeśle stosowne dokumenty. Wszyscy gracze zgodzili się na płatność zaległej premii w tym terminie. Pan Obradović też. Powoli, krok po kroku staram się regulować wszystkie zaległe i bieżące zobowiązania. Nie we wszystkim jestem w stanie się połapać, bo tych wszystkich spraw jest naprawdę bardzo dużo - zdradził. Dodał też, że sprawa Obradovicia "do końca nie jest jednoznaczna".

Kpiny z Błaszczykowskiego. Legenda polskiej piłki wbija szpilkę. "Co włożył do gabloty?"

Zniszczone mieszkanie przy wyprowadzce

Milan Obradović zagrał tylko dziesięć razy w pierwszym zespole Wisły, więcej czasu spędził w rezerwach. Wywalczył premię, grając tylko jeden mecz w rundzie wiosennej w 2022 r. Obie strony rozwiązały umowę za porozumieniem stron. Tuż po wyjściu z klubowego budynku Serb udał się do mieszkania, spakował rzeczy i się wyprowadził, zostawiając lokum w stanie wymagającym generalnego remontu.

- Miał zostawić dosłownie zdemolowane mieszkanie, które potrzebowało generalnego remontu. Duże pretensje miała o to właścicielka mieszkania. Z tego, co wiem, klub poniósł koszty prac, żeby przywrócić ten lokal do stanu użyteczności. Podkreślam, sprawę znam tylko na podstawie dokumentów i relacji osób trzecich. Szkoda, że pan Poledica nie wspomniał o tym w swoim wpisie - tłumaczył "Weszło" prezes Sadczuk. Niewykluczone, że sprawa wynajmu mieszkania przez piłkarza będzie jeszcze przez klub wyjaśniana.

Dziś Obradović jest piłkarzem serbskiego FK Javor-Matis Ivanjica. Po dwóch meczach zajmuje piąte miejsce z dorobkiem czterech punktów w tabeli Super ligi Srbije.

Walczą o transfer Lewandowskiego! Nie chcą odpuścić. "Panuje niepokój"

Poledica już wcześniej walczył o pieniądze z Polski

To nie pierwszy raz, kiedy Mirko Poledica próbuje wywalczyć pieniądze dla piłkarza, który grał w polskiej lidze. W 2015 r. pomagał Milanowi Jovaniciowi w sporze z Wisłą Kraków. Były bramkarz "Białej Gwiazdy" domagał się aż 2,5 mln zł odszkodowania.

W 2010 r. Serb podpisał pięcioletni kontrakt z Wisłą, ale zagrał tylko w sześciu spotkaniach. Po dwóch latach jednostronnie zerwał umowę z powodu niezapłaconych w terminie wynagrodzeń.

- Zgodnie z przepisami należy mu się odszkodowanie za równowartość utraconych zarobków. Czyli jeśli piłkarz zarabia tysiąc euro miesięcznie, kontrakt zostanie rozwiązany z winy klubu, a on potem znajdzie pracę za 600 euro, to klub ma mu zapłacić 400 euro za każdy miesiąc obowiązywania kontraktu. Milan znalazł zatrudnienie w serbskim Spartaku Subotica, ale za dużo mniejsze pieniądze - tłumaczył Poledica "Faktowi" osiem lat temu.