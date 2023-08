Poważne konsekwencje. Nie zagra w Lidze Mistrzów. Na MŚ paradował z flagą na butach

Szwajcarskie FC Servette w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zmierzy się z Rangers FC. Pierwszy mecz odbędzie się w środę o godzinie 20:45 w Szkocji. Wiadomo już, że w drużynie gości z pewnością zabraknie jednego zawodnika. I to nie z powodu urazu lub zawieszenia.

Gael Ondoua nie dostał wizy. Zabraknie go w meczu z Rangers

Chodzi o Gaela Ondouę. Klub poinformował, że Kameruńczyk nie otrzymał wizy i z tego powodu nie poleciał z drużyną do Szkocji. Władze kraju podjęły taką decyzję, ponieważ Kameruńczyk posiada rosyjskie obywatelstwo. Servette nie kryło rozczarowania. "Wysiłki podejmowane przez ponad dwa tygodnie przez klub i zawodnika, również we współpracy ze Szkocką Federacją Piłki Nożnej, nie wystarczyły. Klub ubolewa nad tą sytuacją i wspiera swojego piłkarza i całą drużynę, która będzie musiała radzić sobie bez ważnego zawodnika z powodów pozasportowych" - czytamy w komunikacie.

Gael Ondoua jest piłkarzem Servette od lipca tego roku, kiedy to przeniósł się z Hannoveru. W nowym zespole wystąpił do tej pory w trzech meczach. Kameruńczyk jest wychowankiem CSKA Moskwa i w przeszłości grał także w Anży Machaczkała. Z tego powodu posiada rosyjski paszport.

Gael Ondoua, czyli jedyny Rosjanin na mundialu

O piłkarzu zrobiło się głośno podczas zeszłorocznych mistrzostw świata w Katarze. Wówczas reprezentant Kamerunu grał w specjalnych korkach, na których widniała flaga Rosji. Ondoua nigdy nie ukrywał sympatii do tego kraju. - Zawsze gram w butach z taką naszywką i nigdy nie przestanę tego robić. To jest moje stanowisko. Rosja jest moim domem, podobnie jak Kamerun. Dlaczego miałbym zrezygnować z domu? - stwierdził w rozmowie ze Sport-Express.

- Jestem w 95 procentach Rosjaninem, a reszta to mój kolor skóry. Od najmłodszych lat marzyłem o grze dla Rosji i kibicowałem jej na wielkich turniejach. Chcę jej się odwdzięczyć za to, co dla mnie zrobiła - mówił wcześniej w wywiadzie dla championat.com.