Wystarczyły trzy minuty, żeby Lewandowski zachwycił. "Goleador". Ale przyćmił go 16-latek

Robert Lewandowski zagrał godzinę i strzelił gola, a FC Barcelona pokonała Tottenham 4:2 w meczu o Puchar Gampera, ostatnim przedsezonowym sparingu. Polski napastnik otworzył wynik spotkania. Hiszpańskie media nie mają wątpliwości nt. występu Polaka.

Hiszpańskie media oceniły Lewandowskiego

Lewandowski otworzył wynik spotkania już w trzeciej minucie, popisując się efektownym strzałem z woleja. Ale to Tottenham prowadził do przerwy 2:1 po dublecie Olivera Skippa. "Duma Katalonii" miała atomową końcówkę meczu, w której strzeliła trzy gole i wyszarpała zwycięstwo. Autorami bramek byli Ferran Torres, Ansu Fati i Abdessamad Ezzalzouli.

Polski napastnik zagrał 61 minut i pokazał się z naprawdę dobrej strony, co dostrzegły media w Hiszpanii. "Goleador. Polak strzelił pierwszego gola Barcelony na Montjuïc w tym sezonie. Następnie, przy stanie 1:0, próbował strzału z dystansu, jego próbę oklaskiwał Xavi, któremu podobało się zmuszenie Guglielmo Vicario do trudnej interwencji" - czytamy na łamach "Mundo Deportivo".

Kataloński dziennik "Sport" podkreśla, jak niewiele Lewandowski potrzebował do zdobycia swojej pierwszej bramki na Estadi Olímpic Lluís Companys, który jest domem Barcelony na czas przebudowy Camp Nou. Gazeta wyróżniła go za tego gola, ale poza tym nie widziała innych momentów wartych pochwały.

"Zaledwie trzy minuty zajęło mu zdobycie pierwszego gola dla FC Barcelona podczas nowego etapu gry na Stadionie Olimpijskim. Robert Lewandowski dokonał tego strzałem z lewej strony po dośrodkowaniu. Poza tym niewiele uczestniczył w grze drużyny Xaviego Hernandeza" - opisano, dając Polakowi ocenę 6 w skali 1-10. Większość zawodników miała taką notę. Gorzej ocenieni byli tylko piłkarze z defensywy - Marc-Andre ter Stegen, Eric Garcia i Ronald Araujo. Urugwajczyk zagrał tylko pół godziny, musiał przedwcześnie opuścić boisko z powodu kontuzji.

Bohaterem spotkania dla mediów był Lamine Yamal, utalentowany 16-latek z La Masii, szkółki Barcelony. Co prawda zagrał tylko dziesięć minut, ale to wystarczyło, by dać mu notę 9. Zanotował asystę przy golu Torresa, miał olbrzymi wkład w akcje przy kolejnych dwóch bramkach. FC Barcelona zagra pierwszy mecz nowego sezonu La Ligi 13 sierpnia. Zmierzy się na wyjeździe z Getafe.