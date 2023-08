Gol Lewandowskiego. Barcelona zdobywa puchar po dwóch bramkach w doliczonym czasie

Puchar Gampera był dla FC Barcelony uroczystym rozpoczęciem nowego sezonu 2023/24, a także pierwszym meczem na Stadionie Olimpijskim na wzgórzu Montjuic od kilkunastu lat, a to właśnie na tym obiekcie wobec przebudowy Camp Nou zespół Xaviego będzie grał przez całe nadchodzące rozgrywki.

- Przywitajcie nowych zawodników! Mamy tę samą wiarę, co rok temu. Przed nami nietypowy sezon na Montjuic. Potrzebujemy waszej solidarności i waszego wysiłku. Będzie bardzo ważne, abyście sprawili, byśmy czuli się jak na Camp Nou. Zespół zostawi serce na boisku - powiedział na prezentacji drużyny Xavi Hernandez do kibiców, a na mecz z Tottenhamem wystawił praktycznie pierwszą jedenastkę Barcy z Robertem Lewandowskim. Gospodarze grali już bez Ousmane'a Dembele, który lada dzień powinien przejść do Paris Saint-Germain. U gości z kolei zabrakło m.in. Harry'ego Kane'a i Heung-Min Sona.

Barcelona wygrywa w Pucharze Gampera. Lewandowski strzelił, ale to nie on był bohaterem!

Wtorkowe spotkanie rozpoczęło się doskonale dla Barcelony i Roberta Lewandowskiego. Już w 3. minucie gry to właśnie polski snajper wykorzystał świetne podanie Raphinhi i perfekcyjnym uderzeniem z powietrza otworzył wynik meczu.

Chwilę później mogło być już 2:0, ale w bardzo dobrej sytuacji spudłował Raphinha. FC Barcelona w pierwszych ponad 20 minutach dominowała swojego przeciwnika. Kolejnego gola mógł strzelić Lewandowski, jednak jego mocny strzał z dystansu skutecznie obronił Gugliermo Vicario.

A gdy po raz pierwszy konkretniej zaatakował Tottenham, to od razu zakończyło się to bramką wyrównującą. W 23. minucie po płaskim dośrodkowaniu Sergio Reguilona Giovani Lo Celso uderzył w słupek, a skuteczną dobitką popisał się Oliver Skipp.

Choć tuż po tym golu kolejną dobrą interwencją popisał się Vicario, broniąc próbę loba Raphinhi, to od tego momentu lepiej na boisku prezentował się do końca pierwszej połowy Tottenham, który w swoim okresie dobrej gry był też skuteczniejszy od Barcy. I jeszcze przed przerwą "Koguty" wyszły na prowadzenie, ponownie za sprawą Olivera Skippa, który w 36. minucie wykorzystał miękkie dośrodkowanie Ivana Perisicia i efektownym strzałem głową trafił na 1:2.

Wróciły stare zmartwienia Barcelony. Na pierwszy mecz, mogą mieć tylko 11 piłkarzy

Tuż przed końcem pierwszej części gry po rzucie rożnym w świetnej sytuacji znalazł się Oriol Romeu, ale z pięciu metrów strącił piłkę głową obok bramki. W drugiej połowie pod obiema bramkami działo się już mniej. W 58. minucie indywidualnie zagrał na 15. metrze Pedri, ale uderzył nad poprzeczką.

W kolejnych minutach doszło do wielu zmian w drużynie Barcelony. Po godzinie gry z boiskiem pożegnał się m.in. Lewandowski, zmieniony przez Ferrana Torresa. Gospodarze szukali szans na wyrównanie. Raz w polu karnym zablokowany został Torres, innym razem w ten sposób zatrzymany został szykujący się do strzału Abde.

W końcu Barca dopięła swego w 81. minucie, a do tego potrzebowała błysku 16-letniego Lamine'a Yamala, który na prawym skrzydle urwał się obrońcom rywala i dograł piłkę idealnie przed bramkę, skąd do siatki skierował ją Ferran Torres.

Barcelona nie zadowalała się wyrównaniem i dążyła do zwycięstwa, ale uderzenia z dystansu Eza Abde i Marcosa Alonso bardzo dobrze obronił Gugliermo Vicario.

W 90. minucie jednak Barca i tak trafiła na 3:2. Składna akcja rezerwowych - Yamala i Torresa - pozwoliła wyjść Ansu Fatiemu sam na sam z bramkarzem i mocnym strzałem w długi róg pokonać włoskiego golkipera "Kogutów".

Co więcej, w doliczonym czasie gry gospodarze jeszcze dobili Tottenham, gdy po asyście Fermina Lopeza do siatki trafił Ez Abde, ustalając wynik meczu na 4:2 dla Barcelony. FC Barcelona za sprawą swoich rezerwowych pokonała Tottenham i sięgnęła po towarzyski Puchar Gampera. Zespół Xaviego już może się szykować na inaugurację ligową z Getafe, która czeka Katalończyków w niedzielę 13 sierpnia o 18:30.