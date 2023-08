Tak żyje Messi w Miami. Luksus i przepych. Wiadomo "rosyjska dzielnica"

Leo Messi notuje fantastyczne wejście do Interu Miami. W czterech meczach zdobył siedem bramek i zanotował jedną asystę, a każde z tych spotkań zakończyło się wygraną jego nowej drużyny. Przy okazji Argentyńczyk już pobił pierwszy rekord. Nikt przed Messim nie strzelił tak szybko tylu goli dla klubu MLS.

Messi nauczył pokory trenera rywali. Szkoleniowiec dostał nauczkę i zmienił ton

Leo Messi żyje w Miami jak król

Argentyńczyk, ogłaszając przejście do Interu Miami, poinformował, że robi to m.in. dla swojej rodziny i większego komfortu oraz spokoju w życiu. Jak się okazuje - komfortu na pewno mu nie zabraknie. A to za sprawą mieszkania, które kupił za dziewięć milionów dolarów w 2019 roku w 60-piętrowym Porsche Design Tower z widokiem na Ocean Atlantycki. Dodatkowo budynek położony jest zaledwie 30 metrów od plaży.

Mieszkanie Argentyńczyka znajduje się na 47. piętrze i składa się z sześciu sypialni, z czego każda ma prywatną łazienkę. Dodatkowo w wieżowcu znajduje się restauracja przeznaczona tylko dla jego mieszkańców. Są nawet specjalne windy zaprojektowane do przenoszenia samochodów bezpośrednio do mieszkania.

News.ru poinformowało, że Sunny Isles Beach uchodzi za miejsce, gdzie mieszka najwięcej rosyjskojęzycznych gości. Na stałe mieszkają tam piosenkarze, aktorzy i sportowcy, tacy jak tenisistka Anna Kurnikowa oraz hokeiści Siergiej Fiodorow i Pawieł Bure.

To, że Messi i jego rodzina dobrze odnaleźli się w Miami, potwierdzają zdjęcia, które w mediach społecznościowych opublikowała jego żona, Antonela Roccuzzo. Obok niej można zobaczyć m.in. żonę Davida Beckhama oraz partnerkę Sergio Busquetsa.