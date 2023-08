Slonina blisko odejścia z Chelsea. Transfer na ostatniej prostej. Może zagrać z Polakiem

Slonina w ubiegłym sezonie w barwach Chelsea rozegrał jedynie osiem meczów. Wszystkie w ramach Premier League 2. Wychowanek Chicago Fire ma jednak mocną konkurencję, gdyż poza nim w kadrze londyńskiego klubu znajdują się tacy bramkarze jak Kepa Arrizabalaga i Robert Sanchez.

Gabriel Slonina wyjedzie do Belgii? Transfer na ostatniej prostej

Wygląda na to, że aby łapać cenne minuty i doświadczenie w seniorskim futbolu Gabriel Slonina zdecyduje się na wypożyczenie. Według informacji włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano 19-latek lada moment podpisze kontrakt z belgijskim KAS Eupen.

Ostatni sezon klub ten zakończył bardzo nisko, bo aż na 15. miejscu w tabeli liczącej 18 zespołów. Obecnie KAS Eupen po dwóch kolejkach belgijskiej Pro League znajduje się na czwartej pozycji z czterema punktami, plasując się wyżej od takich klubów jak Genk czy Anderlecht.

Jeśli wypożyczenie Sloniny do Belgii zostanie sfinalizowane, bramkarz spotka się tam z młodzieżowym reprezentantem Polski Bartoszem Białkiem. Dla napastnika jest to już trzeci klub w ciągu roku, gdyż najpierw w 2022 r. został wypożyczony z Wolfsburga do holenderskiego Vitesse, a po zakończonym sezonie ponownie stał się bohaterem okresowego transferu i trafił właśnie do Eupen.

W tym momencie jedyną szansą na grę dla Sloniny jest reprezentacja Stanów Zjednoczonych. Urodzony w 2004 roku bramkarz jest obecnie numerem "jeden" w zespole USA do lat 20, gdzie często wychodzi nawet jako kapitan. W seniorskiej kadrze narodowej zagrał dotychczas jeden mecz towarzyski z Serbią, który miał miejsce w styczniu tego roku.