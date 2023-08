Tego polskiego piłkarza na Cyprze uwielbiają. Ocenił szanse Rakowa

Łukasz Sosin to były polski piłkarz, czterokrotny reprezentant kraju, który grał na pozycji napastnika. W 2002 roku przeniósł się z Odry Wodzisław do Apollonu Limassol. Grał tam przez pięć lat i popisał się w tym czasie niezłą skutecznością. Trzykrotnie sięgnął po koronę króla strzelców i wygrał również krajowe mistrzostwo. Zaowocowało to transferem do Anorthosisu Famagusta.

Łukasz Sosin wspomina grę na Cyprze

W nowej drużynie Polak ponownie został królem strzelców i wygrał mistrzostwo. Zagrał również w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Łącznie w cypryjskich rozgrywkach zaliczył 116 meczów, w których strzelił 53 gole. Karierę zakończył w 2012 roku w barwach Arisu Limassol. Po latach Sosin wspomina grę na Cyprze. Mimo kilku nieprzyjemnych sytuacji obecnie jest tam bardzo szanowany.

- Po pięciu latach Apollon trochę nieprofesjonalnie podszedł do mojej osoby - że tak powiem: inne drużyny bardziej mnie doceniały, dlatego odszedłem. Kibice Apollonu się zezłościli. Znalazłem kilka kamieni na balkonie swojego domu, ale dziś nie ma już takich emocji. W zasadzie za każdym razem ktoś zaczepi mnie na Cyprze, miło rozmawiamy i to z kibicami wielu drużyn. Z rodziną zapuściliśmy tam korzenie - mamy dom i regularnie odwiedzamy Cypr. - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty.

Mecz Raków - Aris w eliminacjach Ligi Mistrzów. Sosin stawia na mistrza Polski

Były klub Sosina Aris Limassol będzie rywalem Rakowa Częstochowa w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie odbędzie się już we wtorek o godzinie 20:00. Rewanż zaplanowany jest na 15 sierpnia. Zdaniem byłego piłkarza faworytem dwumeczu jest mistrz Polski.

- Aris nie ma takiego doświadczenia w pucharach. Dobrze, że gracze Rakowa mieli przetarcie w Azerbejdżanie, bo pod względem pogody i ciepła - sierpień jest na Cyprze wymagający. Jeżeli Raków nie wypracuje przewagi na własnym boisku, to na Cyprze będzie im trudno prowadzić grę. Rozmawiałem na temat Rakowa z kolegami z Cypru. Twierdzą, że na tym poziomie nie ma już łatwych przeciwników, ale widzą swoją szansę - stwierdził. I dodał, że największym atutem Arisu jest ofensywa, ale uważa również, że Raków jest lepiej przygotowany.