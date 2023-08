Polak zadziwił. Podbija zagraniczną ligę. "Osiągnął więcej niż ja w jego wieku"

Górnik Zabrze zrobił interes życia. W lipcu 2022 roku klub ze Śląska kupił Szymona Włodarczyka z Legii Warszawa za jedynie 15 tys. euro. Rok później młody napastnik odszedł do austriackiego Sturmu Graz za 2,2 mln euro, stając się trzecim najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii zespołu. 20-letni napastnik reprezentacji Polski U-21 rozwija się w błyskawicznym tempie, o czym opowiedział jego ojciec.

Ojciec Szymona Włodarczyka nie ma wątpliwości. " Z każdym sezonem nabiera doświadczenia"

Do tej pory Szymon Włodarczyk rozegrał w Sturmie Graz zaledwie trzy spotkania, w których zdążył strzelić już pięć bramek. Trzy z nich padały w Pucharze Austrii w meczu przeciwko IV-ligowemu SAK Klagenfurt, a po jednym trafieniu Polak dołożył w ligowych starciach z Austrią Wiedeń i LASK Linz. Trudno wyobrazić sobie lepszy debiut w nowym zespole. W rozmowie ze wspomnianym "Faktem" przyznał to ojciec piłkarza, Piotr Włodarczyk, który w przeszłości czterokrotnie wystąpił w reprezentacji Polski.

- Szymek czekał na zagraniczny transfer, chyba jak każdy piłkarz z naszej ligi. Wiedzieliśmy, że było zainteresowanie zagranicznych klubów. Trafił do takiego, gdzie może się spokojnie rozwijać. Niektórzy potrzebują dłuższej aklimatyzacji w nowej drużynie. On w klubie i mieście z miejsca odnalazł się bardzo dobrze. Czuje się pełnowartościowym zawodnikiem tej drużyny. Przy okazji od razu zaczął strzelać gole - powiedział ojciec młodego napastnika.

- Jak by nie patrzeć, Szymek osiągnął więcej niż ja w jego wieku. Ale skupia się na tym, żeby spokojnie i systematycznie się rozwijać. Z każdym sezonem nabiera doświadczenia. Ma marzenia, które chce spełniać. Każdy napastnik dąży do tego, żeby strzelać gole co mecz. Z tego ich się rozlicza. Jeśli chodzi o konkretne cele na ten sezon, trzeba by było zapytać Szymona. Wiem jednak, że zawsze podchodzi do założeń ambitnie i chciałby strzelać jak najczęściej - dodał były piłkarz.

Piotr Włodarczyk to prawdziwy weteran polskiej ligi. W ekstraklasie napastnik rozegrał aż 285 meczów, w których strzelił 92 bramki i zaliczył 12 asyst. Podczas kariery występował m.in. w drużynach Legii Warszawa, Ruchu Chorzów czy Widzewa Łódź. W 2012 roku ojciec Szymona Włodarczyka zawiesił buty na kołku, a jego ostatnim klubem był Bałtyk Gdynia.