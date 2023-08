Michniewicz dodał zdjęcie. "My trenerzy". I się zaczęło

Wraz z końcem 2022 roku Czesław Michniewicz przestał pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. Na decyzję Cezarego Kuleszy o nieprzedłużaniu kontraktu 53-latka oprócz kwestii sportowych wpłynęły również wydarzenia tzw. afery premiowej związanej z pieniędzmi obiecanymi przez premiera Morawieckiego. Pół roku później po Michniewicza zgłosił się klub Abha Club. Jak widać, były trener Legii bardzo dobrze odnalazł się w Arabii Saudyjskiej.

"My trenerzy". Fani chętnie skomentowali nowe zdjęcie Michniewicza

W poniedziałek 7 sierpnia na profilu Instagram Czesława Michniewicza pojawiło się kilka zdjęć, na których były selekcjoner naszej kadry pozuje z trenerami światowej klasy. Na fotografiach widzimy m.in. Stevena Gerrarda, Nuno Espirito Santo czy Slavena Bilicia, czyli szkoleniowców, którzy podobnie jak Michniewicz zdecydowali się przejąć saudyjskie zespoły. Panowie brali udział w oficjalnej gali rozpoczęcia nowego sezonu Saudi Roshen League.

"My trenerzy" - napisał Czesław Michniewicz. Chwilę po opublikowaniu zdjęć fani rozpoczęli komentowanie postu 53-latka. Reakcje obserwujących byłego selekcjonera były bardzo pozytywne i nie brakowało w nich humoru. "Bez polskich pismaków od razu lepsza psycha", "Jesteś najlepszym trenerem", "Życzę wielu sukcesów", "To oni z panem sobie powinni robić zdjęcia, a nie pan z nimi", "Będzie ciekawie, powodzonka w sezonie", "Powodzenia trenerze" - czytamy pod wpisem nowego szkoleniowca Abha Club.

Czesław Michniewicz ściąga do Arabii półfinalistę Ligi Mistrzów

Czesław Michniewicz chce zatrudniać Polaków. "Szykowany jest kontrakt"

Po tym, jak Michniewicz został trenerem saudyjskiego klubu, kilka tygodni później do Abha dołączył Grzegorz Krychowiak. Reprezentant Polski związał się z nowym zespołem do 30 czerwca 2024 roku z opcją przedłużenia kontraktu. Były piłkarz PSG to nie jedyny kadrowicz, jakiego 53-latek chciał ściągnąć do Arabii Saudyjskiej. Niedawno media donosiły również, że Bartosz Bereszyński może dołączyć do drużyny Czesława Michniewicza, jednak klub nie był w stanie przygotować dla Sampdorii odpowiedniej finansowo oferty.

W niedzielę Mateusz Borek przekazał, że były selekcjoner reprezentacji Polski przygląda się także sytuacji Łukasza Skorupskiego, który przez wiele lat występuje w Serie A. - Może was lekko zdziwię. Trener Michniewicz chciałby mieć bramkarza Bolognii u siebie. Szykowany jest kontrakt na poziomie sześciu milionów euro za dwa sezony. Może być jednak problem z Bologną, żeby puściła Skorupskiego - mówił dziennikarz w Kanale Sportowym.