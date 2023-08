Rywalizacja pomiędzy Igą Świątek i Aryną Sabalenką o pozycję liderki światowego rankingu pasjonuje kibiców tenisa na całym świecie. Rywalizacja Białorusinki z Polką trwa od poprzedniego roku. Obie zawodniczki są świadome umiejętności rywalki i wiedzą, że w bezpośrednich starciach potrzebują dodatkowej motywacji i siły.

REKLAMA

Zobacz wideo Problem reprezentacji Polski. Plan Michniewicza legł w gruzach

- Ona zdecydowanie czyni mnie lepszą zawodniczką i bardzo się cieszę, że gramy w finałach - mówiła w rozmowie z Eurosportem Sabalenka.

Świat futbolu ma drugą Shakirę. Od razu dostrzegli, że jest podobna. "Królowa"

Aryna Sabalenka czai się na Igę Świątek

W ostatnim czasie pozycja najlepszej polskiej tenisistki w rankingu WTA była poważnie zagrożona. Największa rywalka Polki Aryna Sabalenka rozpoczęła ten rok od wygrania wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Łącznie zagrała w Australii 11 meczów i przegrała zaledwie jednego seta. W ten sposób Sabalenka awansowała na drugie miejsce w rankingu WTA.

Lewandowski odwiedził "nowy dom". I już trafił do siatki [WIDEO]

Białorusinka była blisko zdetronizowania Polki na Wimbledonie. Jednak kibice Igi Świątek odetchnęli z ulgą, kiedy Ons Jabeur wyeliminowała z tego turnieju 25-latkę.

Aryna otwarcie mówi, że walczy o zepchnięcie Polki z fotelu liderki. - Pierwsze miejsce w rankingu to mój główny cel, bardzo tego chcę - oznajmiła w rozmowie z saudyjskim dziennikarzem "Arab News".

Polska trenerka w sztabie ukraińskiej tenisistki. Oficjalnie

Aryna Sabalenka w doskonałym nastroju podczas treningu. Deszcz jej nie straszny

Okazuje się, że Sabalenka nie tylko świetnie radzi sobie na kortach, ale też w mediach społecznościowych. Profil Madaia Times opublikował wideo, na którym widać jak druga rakieta świata tańczy na korcie tenisowym podczas ulewnego deszczu. Tenisistka udawała baletnicę. Trzeba przyznać, że dobrze się bawiła, a deszcz nie był jej straszny. "Aryna cieszy się letnim deszczem" - podpisał autor wpisu.

W najbliższych dniach Sabalenka będzie rywalizowała w Montrealu, który rozpoczął się 7 sierpnia i potrwa do 13 sierpnia. Później czeka ją turniej w Cincinnati, aż w końcu rozpocznie się wyczekiwane US Open. Wielkoszlamowe zmagania na kortach w Nowym Jorku potrwają od 28 sierpnia do 10 września.