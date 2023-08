Lewandowski odwiedził "nowy dom". I już trafił do siatki [WIDEO]

Po zakończeniu amerykańskiego tournée drużyna FC Barcelony wróciła do Hiszpanii, gdzie we wtorek w Pucharze Gampera zmierzy się z Tottenhamem. Na Camp Nou obecnie trwa remont, który planowo ma zakończyć się pod koniec 2024 roku, dlatego pierwszy raz od 1957 roku "Barca" domowe mecze będzie rozgrywała na obiekcie zastępczym. Jak widać, Robert Lewandowski zapoznał się już ze stadionem olimpijskim na wzgórzu Montjuic.

Pierwszy gol Roberta Lewandowskiego na "nowym" stadionie. "Jak w domu"

W mediach społecznościowych Barcelony pojawiły się krótkie filmiki z udziałem Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski przywitał się z obiektem Estadi Olimpic Lluis Companys. "Lewy czuje się już jak w domu" - czytamy na profilu Twitter hiszpańskiego klubu.

Chwilę później zostało opublikowane kolejne wideo, na którym napastnik Barcelony najpierw popisał się techniką, a następnie zdobył pierwszą bramkę na zastępczym obiekcie. "Pierwszy gol z wielu Roberta Lewandowskiego na Estadi Olimpic" - napisał klub.

Stadion na wzgórzu Montjuic zbudowano w latach 1927-1929. W 1989 roku obiekt został gruntownie przebudowany, a ostatni remont na przeprowadzono w 2010 roku. Obecnie stadion został odpowiednio przygotowany, aby w czasie modernizacji Camp Nou drużyna Barcelony mogła rozgrywać tam domowe mecze. Na Estadi Olimpic Lluis Companys znajduje się prawie 50 tys. miejsc dla kibiców. Taka liczba robi wrażenie, jednak jest to niemalże połowa krzesełek, które znajdziemy na głównym obiekcie klubu.

Jeśli Camp Nou faktycznie zostanie wyremontowane do końca 2024 roku, to Robert Lewandowski prawdopodobnie będzie miał okazję wystąpić na zmodernizowanym stadionie. Kontrakt Polaka z drużyną mistrzów Hiszpanii jest ważny do 30 czerwca 2026 roku z opcją rocznego przedłużenia.

Pierwszy sprawdzian na Estadi Olimpic

Już we wtorek 8 sierpnia FC Barcelona będzie miała okazję oficjalnie przywitać się ze stadionem, który w najbliższym czasie będzie ich domowym obiektem. O godz. 20:00 polskiego czasu piłkarze Xaviego zagrają z Tottenhamem o Puchar Gampera. Po rozpoczęciu sezonu La Liga drużyna mistrzów Hiszpanii w pierwszym domowym spotkaniu zmierzy się z Kadyksem. To starcie zaplanowano na niedzielę 20 sierpnia.