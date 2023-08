Hajto odleciał. "Pełny frajer". Nie wymienił nazwiska, ale Stanowski odpowiedział

Występ na Clout MMA był dla Tomasza Hajty debiutem w sportach walki. Były reprezentant Polski w piłce nożnej został jednak pokonany przez byłego już siatkarza Zbigniewa Bartmana. Po gali 50-latek nie gryzł się w język i powiedział, co myśli o jednym z założycieli Kanału Sportowego.

Tomasz Hajto atakuje. "Niszczy i hejtuje ludzi"

Kilka dni po gali na kanale "Anty Fakty" na YouTube opublikowana została rozmowa z Tomaszem Hajtą. Były piłkarz w pewnym momencie rozmowy nie wymieniając nazwiska, odniósł się do jednego z założycieli Kanału Sportowego. Co ciekawe, sam wywiad nie jest już dostępny do obejrzenia na tej platformie, gdyż jak mówi komunikat po wejściu w link, został on zgłoszony z powodu roszczenia praw autorskich... przez samego Hajtę.

To, co powiedział były gracz m.in. Schalke 04 wiemy natomiast z zachowanych fragmentów nagrania opublikowanych przez użytkowników na X (dawniej Twitter). Tomasz Hajto zaczął mówić o Mateuszu Borku, z którym już jakiś czas temu znacznie się poróżnił, potem płynnie przeszedł do innego medialnego nazwiska. - Założył jakąś postpopulistyczną telewizję. Jedna z osób mi tam nie pasuje. Bez żadnych zasad, dla mnie pełny frajer. Dużo klepie tym jęzorem, na pewno ma 100 proc. więcej wrogów w Polsce niż ja. Nie lubię ludzi, którzy swój biznes kreują na tym, żeby je*ać innych. On jest typem gościa, który niszczy i hejtuje ludzi - powiedział enigmatycznie Hajto. Na pytanie dziennikarza, o kogo chodzi, były piłkarz odmówił wymienienia nazwiska. Internauci szybko domyślili się, że może chodzić o Krzysztofa Stanowskiego

Kontrowersyjna wypowiedź Hajty. Jest odpowiedź Stanowskiego

Następnie Hajto zasugerował, że mógłby zetrzeć się z opisywaną przez siebie osobą w klatce. - Przyjdzie czas rozliczeń. On czuje się mocny, ja przy tej kondycji też czuję się mocny, więc spokojnie, mam jednego faworyta. Rozerwałbym go na strzępy, i to nie tylko ja, bo rozmawiam z wieloma piłkarzami, siatkarzami, piłkarzami ręcznymi, naprawdę, pełny frajer bez żadnych zasad. Przyjdzie czas, rozliczę te rachunki oficjalnie, bo jest on mega nieelegancki i bez żadnych zasad. Pełna rura - dodał.

Nie trzeba było długo czekać, żeby do całej sprawy odniósł się sam zainteresowany. Krzysztof Stanowski podczas ostatniego programu "Hejt Park" z Mateuszem Mrozkiem odszedł na chwilę od głównego tematu transmisji i odpowiedział użytkownikom na chacie, proszącym o komentarz.

- Wiadomość dla Tomasza Hajty jest taka, że ja nie potrzebuję pieniędzy, więc nie będę się z nim bił, chyba że mnie napadnie, to wtedy może mnie pobić, jego sprawa. Natomiast nie jestem tak zdesperowany finansowo jak on, żebym zakładał krótkie majtki i wychodził do ringu. Tyle jeśli chodzi o tego golasa - przyznał dziennikarz.