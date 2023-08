Miał rozumieć się z Lewandowskim bez słów. Film z ich udziałem temu przeczy [WIDEO]

Kilka dni temu FC Barcelona wróciła z amerykańskiego tournee. Piłkarze Xaviego rozegrali trzy mecze towarzyskie, podczas których wygrali z Realem Madryt (3:0) i Milanem (1:0) oraz ponieśli porażkę z Arsenalem, przegrywając 3:5. W każdym ze starć oglądaliśmy Roberta Lewandowskiego, który nie zaprezentował się zbyt dobrze w sparingowych spotkaniach. Mimo to kapitan reprezentacji Polski jest naładowany pozytywną energią, o czym przekonał się nawet nowy nabytek hiszpańskiego klubu.

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Gundogan zapowiedział tylko siebie. Błyskawiczna reakcja Lewandowskiego. "A ja?"

Ostatnio na oficjalnym profilu TikTok FC Barcelony pojawił się krótki filmik, na którym pojawił się Robert Lewandowski oraz Ilkay Gundogan. Polak za czasów gry w Borussi Dortmund miał okazję występować w drużynie z niemieckim pomocnikiem, który kilka tygodni temu na zasadzie wolnego transferu przeniósł się z Manchesteru City do drużyny mistrzów Hiszpanii.

Obaj piłkarze mieli wziąć udział w wyzwaniu "7 sekund". - Cześć wszystkim. Z tej strony Ilkay, a to jest wyzwanie "7 sekund" - rozpoczął Gundogan. Po chwili do akcji wkroczył Lewandowski, któremu najwyraźniej nie spodobało się, że 32-latek nie uwzględnił go w swojej zapowiedzi. - A ja? - wypalił z uśmiechem na ustach 142-krotny reprezentant, zakrywając twarz nowego piłkarza Barcelony brązową kopertą, w której zapewne znajdowały się pytania do challenge'u.

Jak widać, atmosfera w hiszpańskim klubie przed nadchodzącym sezonem jest wyśmienita. W ubiegłym tygodniu w mediach społecznościowych Barcelony pojawiały się również filmiki, na których Lewandowski czarował ponadprzeciętną techniką. We wtorek o godz. 20:00 zawodnicy Xaviego w ramach pucharu Gampera zagrają z Tottenhamem. Będzie to ostatni sprawdzian przed nadchodzącym sezonem. Już w najbliższą niedzielę FC Barcelona w pierwszym meczu La Liga zmierzy się z Getafe.