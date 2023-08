Były piłkarz PSG jest w kropce. Nie chcą go nawet w Arabii. "Zainteresowanie zniknęło"

Letnie okienko transferowe z 2021 roku było zdominowane przez PSG. Wtedy to do drużyny z Paryża dołączył m.in. Lionel Messi i Sergio Ramos, który miał stać się filarem defensywy mistrzów Francji. Po dwóch latach można stwierdzić, że przejście 180-krotnego reprezentanta Hiszpanii z Realu Madryt do Paris Saint-Germain na zasadzie wolnego było fatalną decyzją.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Sergio Ramos nie może znaleźć nowego klubu. A czas ucieka

Ramos przychodził do drużyny PSG jako legenda i były kapitan Realu Madryt. Piłkarz trafił na Santiago Bernabeu w 2005 roku, odchodząc z Sevilli za 27 mln euro. Spędził tam aż 16 lat. W tym czasie zdążył rozegrać w barwach "Królewskich" 671 meczów, strzelając 101 bramek. Umowa Ramosa z Paris Saint-Germain wygasła w czerwcu tego roku i do tej pory Hiszpan pozostaje bez klubu.

Raków poznał potencjalnych rywali w ostatniej rundzie el. do LM!

W ciągu dwóch lat Ramos rozegrał dla PSG zaledwie 58 meczów, w których zdobył sześć bramek i zanotował jedną asystę. Przez cały pobyt we Francji zawodnika dręczyły kontuzje, przez które opuścił mnóstwo spotkań. "A co dalej z Sergio Ramosem?" - pyta jeden z dziennikarzy katalońskiego "Sportu".

Pod koniec czerwca w mediach pojawiły się informacje mówiące o tym, że obrońca może wrócić do Sevilli, która była jego pierwszym zespołem w karierze. Sentymentalny transfer nie doszedł do skutku, ponieważ władze hiszpańskiego klubu zwyczajnie nie chciały ściągać Ramosa do drużyny. Następnie byliśmy świadkami plotek nt. zainteresowania ze strony Interu Miami. Ostatecznie klub Davida Beckhama zdecydował się na reaktywację starego składu FC Barcelony, zatrudniając Messiego, Busquetsa i Albę.

Oficjalnie: 16-letni Polak przechodzi do AC Milan. Transfer za ponad milion euro

Przez moment dziennikarze donosili także, że wielkie kluby z Arabii Saudyjskiej kuszą Sergio Ramosa wysokim kontraktem, jednak temat upadł błyskawicznie. Fakty są takie, że obecnie 37-letni Hiszpan od ponad miesiąca szuka nowego pracodawcy i jak na razie żaden z nich nie garnie się do zakontraktowania doświadczonego defensora.

"Arabia Saudyjska i MLS są docelowym miejscem Sergio Ramosa, który ma nadzieję, że wkrótce pozna swoją przyszłość. Czas ucieka" - czytamy we wspomnianym "Sporcie".

PSG na kolanach. Wszystkie gwiazdy opuszczają klub

Tymczasem wielki projekt Paris Saint-Germain, który zakładał ściągnięcie największych gwiazd, powoli dobiega końca. Oprócz Ramosa zespół po dwóch latach opuścił także Lionel Messi. Gdyby tego było mało, od początku okienka paryżanie toczą wojnę z Kylianem Mbappe, który najprawdopodobniej w tym lub następnym roku trafi do Realu Madryt. Niewyjaśniona jest również przyszłość Neymara. Brazylijczyk występuje na Parc des Princes od sześciu lat, jednak obecnie jest wypychany z klubu.

Wielkie PSG, które w 2021 roku dumnie prezentowało swoich nowych piłkarzy, przeżywa obecnie trudne chwile. Oprócz problemów z gwiazdorami forma boiskowa zespołu Luisa Enrique także pozostawia wiele do życzenia.