W dwa tygodnie Messi pobił rekord wszech czasów

Siedem goli i asysta - to dorobek Lionela Messiego w zaledwie czterech meczach rozegranych dla Interu Miami. Tego, że Argentyńczyk będzie robił wielką różnicę w nowej drużynie, można było się spodziewać. Ale rozmach, z jakim Messi wszedł do Interu, był trudny do przewidzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Karaś na dopingu. Wrzosek ujawnia: Parę rzeczy mi się nie zgadzało

W nocy z niedzieli na poniedziałek Messi kolejny raz zachwycił. Tym razem w meczu z FC Dallas. Argentyńczyk zdobył już bramkę w 6. minucie, dając swojej drużynie prowadzenie 1:0. W 85. minucie, przy stanie 4:3 dla rywali, Argentyńczyk popisał się cudownym uderzeniem z rzutu wolnego, doprowadzając do remisu.

Wychwalali ją i nosili na rękach. Po popisie chamstwa na MŚ popadła w niełaskę

Było to spotkanie w ramach Leagues Cup. Ostatecznie Inter Miami awansował do kolejnej rundy po serii rzutów karnych. Drużyna Messiego wygrała ją 5:4, a Argentyńczyk oczywiście wykorzystał swoją jedenastkę.

Messi z rekordem MLS

Pierwszą bramkę dla Interu Messi zdobył 22 lipca w debiucie w nowym zespole. Później Argentyńczyk strzelił też po dwa gole w meczach z Atlantą United (4:0) oraz Orlando City (3:1). W spotkaniu z Atlantą Messi asystował też przy bramce Roberta Taylora.

Hurkacz rozpoczyna ATP Montreal. O której i gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Argentyńczykowi wystarczyły niewiele ponad dwa tygodnie, by pobić rekord MLS. Żaden zawodnik w historii ligi nie wszedł do niej tak dobrze. Nikt przed Messim tak nie strzelił tak szybko siedmiu goli w klubie MLS.

A to dopiero początek. Umowa Messiego, który przed chwilą zamienił Paris Saint-Germain na Inter Miami, wygasa z końcem grudnia 2025 r.

Szansę na kolejnego gola Messi będzie miał już w piątek. To wtedy Inter Miami zagra kolejny mecz w Leagues Cup. Rywalem Interu będzie albo Charlotte, albo Houston Dynamo. W pierwszym klubie grają Karol Świderski, Kamil Jóźwiak i Jan Sobociński, a w drugim Sebastian Kowalczyk.