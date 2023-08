Messi nauczył pokory trenera rywali. Szkoleniowiec dostał nauczkę i zmienił ton

Lionel Messi wszedł do drużyny Interu Miami jak po swoje. Na razie w każdym meczu zdobywa co najmniej jedną bramkę. W poniedziałek przeciwko FC Dallas trafił dwukrotnie, a ozdobą meczu był fenomenalny gol z rzutu wolnego na wagę remisu.

Genialny wolny Messiego. Trener rywali wypalił: "Trzeba się modlić"

Argentyńczyk popisał się nim w 85. minucie przy stanie 3:4. Wziął krótki rozbieg do piłki ustawionej tuż za linią szesnastki i przymierzył idealnie przy bliższym słupku. Bramkarz był kompletnie bez szans.

Tym sposobem FC Dallas, które jeszcze na 10 minut przed końcem podstawowego czasu prowadziło 4:2, wypuściło awans do ćwierćfinału Leagues Cup z rąk. Jeszcze przed spotkaniem jego trener, Nico Estevez odgrażał się, że Interowi Miami nie pomoże nawet Messi. - Postaramy się być tymi złymi charakterami w historii Messiego - zapowiadał przed meczem. O dalszej grze w turnieju zdecydowały rzuty karne, a w nich piłkarze z Florydy okazali się bezbłędni. Jedenastkę wykorzystał również Messi i to on cieszył się z awansu.

Po spotkaniu Estevez wyraźnie spokorniał. Zapytany o rzut wolny Messiego okazał zupełną bezradność. - Myślę, że nie mieliśmy wiele do powiedzenia. Każdy może to zobaczyć. To oczywiste, że dla niego rzut wolny jest jak rzut karny dla każdego innego gracza. Kiedy strzela, trzeba się modlić, aby piłka wyszła poza boisko, albo żeby upadł podczas rozbiegu do piłki - stwierdził bez ogródek, cytowany przez CBS.

Messi trafił do siatki również w szóstej minucie. Jego Inter w kolejnej rundzie turnieju zagra ze zwycięzcą starcia Charlotte FC - Houston Dynamo. - Bardzo się cieszymy, że gramy dalej, a tego typu mecze pomagają nam dalej rozwijać się jako zespół i naprawiać nasze błędy. Przed nami jeszcze długa droga, aby osiągnąć poziom, na którym chcemy wejść, ale ostatecznie cieszę się, że odnieśliśmy zwycięstwo - mówił z kolei trener Interu Miami, Gerardo Martino.