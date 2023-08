Goncalo Feio wyrzucony na trybuny. Po meczu od razu zabrał głos. "Rywale płaczą"

Goncalo Feio został wyrzucony z boiska w 71. minucie meczu Motoru z GKS Katowice. Oficjalny powód odesłania na trybuny portugalskiego trenera? Nadmierna krytyka decyzji sędziego.

Feio nie zgadza się z czerwoną kartką

Feio zobaczył dwie żółte kartki, a w konsekwencji czerwoną, co skutkowało wyrzuceniem z ławki. Portugalczyk pokazał wymownie, że sędzia Paweł Raczkowski powinien założyć okulary, by lepiej dostrzec niektóre sytuacje. Ironicznie bił mu brawo po decyzjach niekorzystnych dla jego zespołu.

Z taką interpretacją nie zgadza się Feio. Twierdzi, że pokazywał, iż to rywale "płaczą" z powodu decyzji arbitra i po starciach z piłkarzami z Lublina. W ten sposób chciał dodać pewności siebie swoim piłkarzom.

- Dostałem dwie żółte kartki i czerwoną. To pierwszy raz w moim życiu. Sędzia techniczny powiedział, że pokazałem okulary. Proszę sprawdzić zapis wideo. Jak Jędrych drugi raz leżał, pokazałem, że płacze i musi zejść. Pokazałem to do moich zawodników. Są rzeczy, które grają poza taktyką i to są emocje. Trzeba je transportować do zespołu. Pokazałem zawodnikom, że rywale już płaczą, bo mieliśmy bardzo dobry zespół w meczu. Taką strategię pewności siebie przyjąłem. Sędzia powiedział, że jeszcze biłem brawo. Tak, ale swoim piłkarzom, a nie decyzjom sędziego - tłumaczył na pomeczowej konferencji prasowej.

Feio przekonuje, że jest niewinny, został ukarany z powodu uprzedzeń, jakie pojawiają się w środowisku piłkarskim po aferze z byłym prezesem Pawłem Tomczykiem. Portugalczykowi grozi zawieszenie na jeden mecz z powodu nadmiaru żółtych kartek.

- To jest najlepszy przykład, jak to jest, jak ktoś jest uprzedzony do kogoś. Tak to jest wobec mojej osoby. Mam trzy żółte kartki i dalej będę na ławce w następnym meczu. W ostatnim sezonie też dostałem trzy żółte kartki i nie pauzowałem. Jestem na tyle inteligentny emocjonalnie, że poradzę sobie z tym - przyznał.

Po trzech kolejkach Motor Lublin zajmuje czwarte miejsce w tabeli I ligi z dorobkiem siedmiu punktów.