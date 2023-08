"To najlepsze chwile mojego życia". Kibic wniebowzięty, choć padł ofiarą kuriozalnej pomyłki [WIDEO]

Niebawem ruszają najlepsze czołowe ligi piłkarskie w Europie, czyli Premier League, Bundesliga, Primera Division, Serie A oraz Ligue 1. W związku z tym lipiec i pierwsze dni sierpnia są okazją do tego, by drużyny z tych rozgrywek przeszły pełny okres przygotowawczy, a także zagrały kilka spotkań kontrolnych. Część zespołów wyjeżdża na przedsezonowe tournée m.in. do Japonii czy Stanów Zjednoczonych, a część z nich pozostaje w Europie.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Nietypowa sytuacja przed meczem. Kibice uznali mężczyznę za zawodnika Aston Villi

W jednym ze spotkań towarzyskich Valencia zmierzyła się na Estadio Mestalla z Aston Villą. Hiszpanie zakończyli poprzedni sezon Primera Division, wywalczając, wręcz cudem, utrzymanie w rozgrywkach. Z kolei podopieczni Unaia Emery'ego zajęli szóste miejsce w lidze angielskiej i uzyskali możliwość gry w fazie play-off eliminacji do Ligi Konferencji Europy.

Stawką spotkania było Trofeo Naranja, którego Valencia jest gospodarzem od 1959 roku. W pierwszym składzie Aston Villi wystąpił Matty Cash.

Przed tym meczem doszło do zabawnej sytuacji pod Estadio Mestalla. W okolicy obiektu pojawił się czarnoskóry kibic Aston Villi pochodzący z Ghany, którego fani uznali za Jacoba Ramseya, pomocnika klubu z Birmingham. Mężczyzna nie wyprowadził kibiców z błędu i chętnie pozował do zdjęć, a także rozdawał autografy. "Nie wierzę własnym oczom. Co za czasy, by żyć. To najlepsze chwile mojego życia" - napisał bohater tego nagrania na Twitterze. Potem Ghańczyk pochwalił się zdjęciem z Tyrone'em Mingsem, obrońcą Aston Villi.

Spotkanie na Estadio Mestalla wygrała Aston Villa (2:1) po golach Olliego Watkinsa i Emiliano Buendii. Bramkę kontaktową dla Valencii "zdobył" Calum Chambers, pokonując własnego bramkarza. Cash zagrał 78 minut w tym spotkaniu. Jacob Ramsey jest wychowankiem Aston Villi i gra w pierwszym zespole od lata 2020 roku. Do tej pory zagrał 101 meczów dla klubu z Birmingham.

Aston Villa zacznie nowy sezon Premier League od wyjazdowego spotkania z Newcastle United (12.08, godz. 18:30). Z kolei rywalem Valencii na start sezonu Primera Division będzie Sevilla (11.08, godz. 21:30).