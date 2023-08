Wredne zachowanie Samuela Eto'o. Zagrał "dla Ukrainy", a bierze kasę od Rosjan

W sobotę w Londynie odbył się charytatywny mecz dla pochłoniętej wojną Ukrainy. "Game4Ukraine", bo tak nazywało się to wydarzenie, przyciągnęło na stadion Stamford Bridge aż 30 tysięcy kibiców, a wszystko za sprawą biorących w nim udział legend piłki nożnej. Jedną z nich był Samuel Eto'o, którego obecność tam wydaje się jednak dość kontrowersyjna.

Obrzydliwe zachowanie Eto'o. Współpracuje z Rosjanami, a na Ukrainie chciał ocieplić wizerunek

Dochody z całego wydarzenia przekazane zostaną fundacji United24, zbierającej pieniądze na pomoc broniącej się przed Rosją Ukrainie. Jej ambasadorami są m.in. słynni ukraińscy piłkarze: Oleksandr Zinczenko i Andrij Szewczenko. To właśnie oni byli kapitanami dwóch grających ze sobą w sobotę drużyn.

W zespole tego pierwszego znalazły się tak kultowe postacie jak Jens Lehmann, Robert Pires, Darijo Srna, czy Wes Morgan. W drużynie Szewczenki wystąpili natomiast m.in. Michael Essien, Luca Toni, Claude Makalele, Clarence Seedorf czy właśnie Samuel Eto'o.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Eto'o miesiąc przed występem w tym charytatywnym wydarzeniu oficjalnie został ogłoszony ambasadorem... rosyjskiego bukmachera 1xBet. Tym samym zachował się dość paskudnie, próbując ocieplić swój wizerunek, choć na co dzień bierze pieniądze od firmy z kraju Władimira Putina, która zresztą ma sporo za uszami.

Założycielem firmy 1xBet był zmarły w tym roku Siergiej Karszkow. Rosjanin od 2020 roku poszukiwany był przez Interpol m.in. za nielegalną działalność hazardową. O jego firmie bukmacherskiej niedawno można było usłyszeć w mediach, gdy na jaw wyszło, że po inwazji Rosji na Ukrainę rosyjskie władze wywiadowcze wykorzystywały 1xBet do zbierania danych osobowych ukraińskich użytkowników bukmachera.

Współpraca z rosyjskim bukmacherem to nie jedyne kontrowersje wokół postaci Samuela Eto'o. Na początku lipca hiszpańskie media informowały o tym, że Erika do Rosario Nieves, która w 2022 roku została przez sąd uznana za jego córkę, domaga się zadośćuczynienia oraz kary roku więzienia dla byłego piłkarza za to, że ten się nią nie zajmował. Eto'o podejrzewany jest także o ustawianie meczów w lidze kameruńskiej.