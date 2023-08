Lewandowska pokazała wszystko. Oto co robi Robert tuż przed ligą

FC Barcelona na początku sierpnia zakończyła ważną część przygotowań do sezonu 2023/24. Mistrzowie Hiszpanii szlifowali swoją formę za oceanem, wybierając się do Stanów Zjednoczonych na swój obóz przygotowawczy. Tam rozegrali łączenie trzy starcia. We wszystkich z nich swoje szanse otrzymał Robert Lewandowski.

Barcelona sprawdziła się kolejno z Arsenalem, Realem Madryt i Milanem. Hiszpańska drużyna prowadzona przez Xaviego rozpoczęła od porażki 3:5, ale później nadeszły zwycięstwa 3:0 i 1:0. Klub z Katalonii wrócił już do Hiszpanii. Wyjazd kapitana reprezentacji Polski do USA oznaczał kilka dni rozłąki z rodziną. Po powrocie do Europy piłkarz i jego najbliżsi nadrabiają stracony czas.

Robert Lewandowski wielokrotnie podkreślał, że ważna jest w jego życiu rodzina

- Najlepiej regeneruję się, spędzając czas z rodziną. Rozmowa z bliskimi bardzo mi pomaga. Rodzina, przyjaciele i całe moje najbliższe otoczenie powoduje, że jest mi lżej, że potrafię zapomnieć o złych rzeczach, które się wydarzyły. Rodzina ma dla mnie ogromną wartość. Oni na co dzień widzą, ile mnie to wszystko kosztuje - mówił w rozmowie dla portalu "Łączy nas piłka".

34-letni napastnik, gdy tylko ma czas, to stara się go spędzić z córkami i żoną. Anna Lewandowska aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się z użytkownikami swoim życiem prywatnym.

Anna Lewandowska pokazała, jak wraz z mężem i córkami spędzają wolny czas

W sobotę trenerka fitness opublikowała za pośrednictwem Instagrama zdjęcia, na których widać, jak małżeństwo i ich pociechy spędzają czas wolny. Piłkarz wraz z żoną i córkami korzystali z pięknej pogody. Nie zabrakło ujęć z basenu, a także nocnego spaceru z dziewczynkami. "Czas z rodziną" - podpisała wpis Lewandowska.

FC Barcelona przygotowuje się do nowego sezonu 2023/24. 8 sierpnia "Duma Katalonii" rozegra coroczny mecz Pucharu Gampera z Tottenhamem, a następnie rozpocznie rozgrywki ligowe. Jej pierwszym rywalem będzie Getafe na wyjeździe. Ten mecz odbędzie się w niedzielę, 13 sierpnia o godzinie 21:30.