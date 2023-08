Polski trener w nowym klubie. Został dyrektorem sportowym u syna współpracownika Putina

Artur Płatek to postać znana wśród polskich kibiców. 53-latek w przeszłości trenował m.in. Cracovię, Jagiellonię Białystok, czy Pogoń Szczecin. Teraz trafił do Bułgarii, gdzie został dyrektorem sportowym Botewa Płowdiw. Właściciel klubu to syn oligarchy blisko współpracujący z Putinem.

3 Fot. botevplovdiv.bg Otwórz galerię Na Gazeta.pl