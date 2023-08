Policja zabrała głos ws. śmierci kibica w Radłowie. Nowa wersja wydarzeń

Portal 112tarnów.pl poinformował w sobotę 5 sierpnia, że doszło do ustawki kiboli Tarnovii Tarnów z Unią Tarnów. Wszystko miało miejsce na obiekcie Radłovii Radłów w godzinach porannych, gdzie odbywał się turniej piłkarski. Służby otrzymały informację o tych zdarzeniach około godz. 9:30. "Według relacji w wyniku tej konfrontacji jedna osoba zginęła, a inna doznała poważnych obrażeń, włącznie z odcięciem jednej z kończyn" - przekazał portal. - Działania prowadzimy pod nadzorem prokuratury, będziemy wyjaśniać przyczyny zdarzenia - dodał mł. asp. Bartosz Izdebski z KWP w Krakowie.

Zmarły mężczyzna sam sobie zrobił krzywdę? "To jedna z głównych hipotez"

Na początku media podawały, że ofiara bijatyki została najpewniej zaatakowana nożem. Potem Marcin Torz z "Super Expressu" przekazał, że zmarły mężczyzna miał zostać postrzelony racą w brzuch. Te wiadomości jednak nie były do tej pory potwierdzone przez organy ścigania. - Ja sam tego nie widziałem, ale od innych osób słyszałem, że wyglądało to, jakby ranny trzymał w ręce ułamaną racę, wyciągniętą z brzucha - mówił jeden ze świadków bójki w rozmowie z "Gazetą Krakowską".

Teraz "Przegląd Sportowy" przekazał komentarz od Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Z niego wynika, że zmarły mężczyzna mógł sam sobie zrobić krzywdę. - Nasze najnowsze ustalenia są takie, że istnieje prawdopodobieństwo, to jedna z głównych hipotez, że zmarły mężczyzna z raną po racy mógł samemu doprowadzić do śmierci poprzez złe posługiwanie się materiałem pirotechnicznym. My nie wiemy, czy to jest ustawka. O "ustawce" mówimy, gdy obie strony się umawiają. Tutaj równie dobrze mogło dojść do ataku jednej strony na drugą - przekazuje biuro prasowe KWP.

Prawdopodobnie służby nie będą informowały o osobach zatrzymanych po bójce. - Nie wiem, czy będziemy informowali o zatrzymaniach w tej sprawie. Śledczy mogą nie chcieć wypuszczać takich wiadomości, by złapać jak najwięcej ludzi. Dla osoby poszukiwanej sama informacja, że kolega jest znaleziony, znaczy bardzo wiele. Jest czas na przygotowanie i ucieczkę - czytamy w artykule. Policja też nie potwierdza wersji, że jedna z osób miała stracić jedną z kończyn.