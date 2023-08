To jest hit! Prezes klubu zaczął załatwiać transfer z drużyny rywali w LKE tuż po meczu [WIDEO]

Turecka Adana Demirspor w 94. minucie zapewniła sobie awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Po spotkaniu świętował ich prezes, który w ekscytacji podszedł do zawodnika drużyny przeciwnej. Wyraźnie przekazał, że chce go w swoim klubie!

