Lewandowski mówi, gdzie zrobił duży błąd. "Wkurzało mnie to"

Robert Lewandowski udzielił długiego wywiadu francuskiemu dziennikowi "L'Equipe". Polak opowiedział w nim m.in. o tym, jak zaczął wykorzystywać swój potencjał. Lewandowski zdradził, dzięki czemu wszedł na najwyższy poziom i stał się jednym z najlepszych piłkarzy na świecie.

- Zdałem sobie sprawę, że muszę robić więcej i więcej, kiedy doznałem kontuzji w wieku 17 lat. Kiedy miałem 19 lat robiłem już naprawdę dużo. Pewnego dnia poruszyłem ten temat z Anią, która była już moją dziewczyną. Powiedziałem jej: "Musimy myśleć naprawdę o wszystkim. Musimy podnosić jakość naszego życia" - zaczął Lewandowski.

- Wcześniej nauczył mnie tego mój ojciec. Byłem jeszcze za młody, bo to zrozumieć, ale on uważał, że zawsze można zrobić coś więcej. To on był moim nauczycielem. Chciałem grać tylko w piłkę nożną, ale on wolał, żebym poćwiczył na siłowni, pograł w siatkówkę, koszykówkę, tenis, hokej czy pobiegał na bieżni. Dopiero z czasem zrozumiałem, dlaczego mu na tym tak zależało - dodał.

Lewandowski opowiedział o swojej pracy i rozwoju

Lewandowski zdradził też, że denerwował się, nie grając na odpowiednio wysokim poziomie. - Przez długi czas wkurzało mnie, że nie wykorzystywałem swojego potencjału. Postęp zależy przede wszystkim od nas samych, a ja nie do końca to rozumiałem. To był duży błąd - powiedział Lewandowski.

- Zmieniłem się, ale trochę czasu zajęło mi też zrozumienie, że nie mogę wymagać od innych tego, co sam sobie narzucam. Wiem, że inspiruję ludzi, ale nie mogę im niczego narzucać. Dostaję wiele pytań na temat mojego doświadczenia i pracy poza boiskiem. Ale dziś wiem, że wszystko jest w ich rękach. Wcześniej wywierałem zbyt duży nacisk - zakończył Polak.

Lewandowski przygotowuje się z Barceloną do nowego sezonu. W sparingach drużyna Xaviego wygrała z Vissel Kobe (2:0), Realem Madryt (3:0) i Milanem (1:0) oraz przegrała z Arsenalem (3:5). W czterech sparingach Lewandowski strzelił jednego gola.

Rozgrywki 2023/24 w La Liga Barcelona zacznie 13 sierpnia, kiedy zagra na wyjeździe z Getafe.