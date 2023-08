Jest decyzja sponsora ws. zerwania umowy z PZPN. Wszystko jasne

Dzień po oświadczeniu PZPN nt. Mirosława Stasiaka sponsorzy reprezentacji Polski zabierali głos, odcinając się od sprawy obecności na meczu w Kiszyniowie człowieka skazanego za korupcję. Ostatecznie firma Inszury.pl przyznała, że Stasiak poleciał do Mołdawii jako osoba towarzysząca gościa zaproszonego przez nią. Z kolei firma Tarczyński S. A. w bardzo stanowczym oświadczeniu chciała maksymalnie odciąć się od sprawy, nie kryjąc oburzenia taktyką obraną przez PZPN. Poważnie rozważała rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Sponsor kadry podjął decyzję ws. współpracy z PZPN

"Traktujemy aktualną sytuację bardzo poważnie, dlatego podjęliśmy decyzję o zakończeniu współpracy z PZPN w obecnej formule. Nie przedłużymy umowy, którą podpisaliśmy we wrześniu 2022 roku, a nasz dział prawny aktualnie analizuje możliwości jej wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w obliczu zaistniałych sytuacji" - czytamy w oświadczeniu prezesa spółki, Jacka Tarczyńskiego, z 14 lipca.

Jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl, po kilkunastu dniach analizy umowy firma Tarczyński ostatecznie zdecydowała, że nie będzie w stanie zerwać kontraktu przed terminem. Ale podtrzymano decyzję o tym, by nie przedłużać umowy z PZPN, która wygasa z końcem lipca 2024 r. Sponsor kadry narodowej chce sumiennie wypełnić swoje cele odnośnie działalności w sporcie i przy drużynie, w tym wspierać ją w walce o awans na przyszłoroczne Euro. Jednocześnie liczy, że sytuacja w PZPN szybko ulegnie poprawie.

- Po analizie prawnej umowy nie jesteśmy w stanie skutecznie wypowiedzieć jej w trybie natychmiastowym. Podtrzymujemy jednak decyzję o nieprzedłużeniu podpisanego kontraktu obowiązującego do dnia 31 lipca 2024 roku. Do tego czasu jesteśmy gotowi wypełniać zobowiązania zawarte w umowie, działając dla dobra piłki nożnej i kibiców, ale przede wszystkim wierząc w szybką i zdecydowaną poprawę standardów działania PZPN. Jako sponsor będziemy kibicować Reprezentacji Polski w kolejnych meczach i walce o awans do Mistrzostw Europy w 2024 roku, po których umowa zostanie zakończona - przekazał redakcji wirtualnemedia.pl Jakub Głogowski, communication manager spółki Tarczyński.

Firma Tarczyński S. A. ma status oficjalnego partnera reprezentacji Polski. Niedawno związek utworzył Radę Sponsorów i Partnerów PZPN, której celem będzie "wypracowanie mechanizmów służących wspólnemu budowaniu strategii komunikacji wokół kadry" oraz działań, które mają pozwolić uniknąć w przyszłości takich sytuacji, jak ta ze Stasiakiem. W tej radzie zasiadają przedstawiciele spółki Tarczyński.