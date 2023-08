Polskie drużyny o krok pobicia rekordu w europejskich pucharach. Czekaliśmy 11 lat

Osiem zwycięstw i dwa remisy - to bilans polskich drużyn w europejskich pucharach w obecnym sezonie. Chociaż na razie grę w fazie grupowej zapewnił sobie tylko Raków Częstochowa, to trudno nie docenić też wyników Legii Warszawa, Lecha Poznań i Pogoni Szczecin. I stylu, w jakim je osiągnęły.

Dzięki wygranym dwumeczom z Florą Tallinn (1:0 i 3:0) i Karabachem (3:2 i 1:1) Raków jest już w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Legia, Lech i Pogoń awansowały do III rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy po tym, jak poradziły sobie odpowiednio z Ordabasami Szymkent (2:2 i 3:2), Żalgirisem Kowno (3:1 i 2:0) i Linfield FC (5:2 i 3:2).

Zwykle na początku sierpnia mieliśmy za sobą co najmniej jedną kompromitację polskiej drużyny w Europie. W tym roku żadna z nich nie tylko się nie skompromitowała, ale też jeszcze nie odpadła z rywalizacji. A tego ostatni raz doświadczyliśmy 11 lat temu.

Skończyło się na nadziejach

Było lato 2012 r., kiedy do walki w europejskich pucharach przystąpiły Śląsk Wrocław, Lech Poznań, Ruch Chorzów i Legia Warszawa. I wszystkie drużyny dotrwały w rozgrywkach co najmniej do początku sierpnia.

Śląsk, który był mistrzem Polski, doszedł do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Drużyna prowadzona przez Oresta Lenczyka pokonała najpierw Budućnost Podgorica, by przegrać później ze szwedzkim Helsingborgiem. W fazie play-off Ligi Europy poza zasięgiem był Hannover 96.

Na tym samym etapie odpadła Legia, która przegrała z Rosenborgiem. Do III rundy eliminacji Ligi Europy doszły Lech i Ruch. Wtedy, tak jak dziś, mieliśmy komplet drużyn w pucharach na początku sierpnia. Ale wyniki poszczególnych meczów nie były już tak dobre.

Już na początku sierpnia Śląsk miał na koncie porażkę 0:1 z Budućnostą we Wrocławiu. Lech remisował w Kazachstanie i Azerbejdżanie, grając przeciwko Żetysu Tałdykorgan (1:1) i Chazarowi Lenkoran (1:1). Legia męczyła się w Łotwie przeciwko Metalurgsowi Lipawa (2:2).

W III rundzie tylko Legia nie dostała ciężkiego lania. Śląsk nie poradził sobie z Helsingborgiem, Lech przegrał z AIK Sztokholm, a Ruch w dwumeczu z Viktorią Pilzno stracił łącznie siedem goli. Wtedy było obiecująco, ale w fazie grupowej Ligi Europy nie zagrała żadna drużyna z Polski. Teraz już na pewno będzie inaczej.

Trzy lata wielkiego wstydu

11 lat od tamtej pory nie oznacza, że w polskiej piłce było tylko źle. W tym czasie w fazie grupowej europejskich pucharów grały jednak tylko Legia i Lech. Warszawiacy zagrali raz w Lidze Mistrzów i czterokrotnie w Lidze Europy. Lech był w niej dwa razy, a w poprzednim sezonie rewelacyjnie spisał się w Lidze Konferencji Europy, dochodząc do ćwierćfinału.

To jednak tylko momenty, które były promykiem nadziei w pochmurnych czasach. Nie trzeba wracać do najsłynniejszych kompromitacji polskich drużyn w ostatnich latach, by docenić to, co dzieje się w tym sezonie. Wystarczy spojrzeć na krajowy ranking UEFA.

W tym sezonie polskie drużyny zdobyły już 2,250 pkt. To więcej niż w całych rozgrywkach 2019/20, które obecnie są ostatnimi zaliczanymi do rankingu UEFA. To wtedy przeżywaliśmy apogeum wstydu związanego z występem naszych zespołów w Europie.

Mistrz Polski - Piast Gliwice - odpadł najpierw w I rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, a później w II rundzie eliminacji Ligi Europy. Lepsze były odpowiednio BATE Borysów i Riga FC. Na tym samym etapie odpadła Lechia Gdańsk, która nie dała rady Brondby. Cracovia skompromitowała się już w I rundzie eliminacji, przegrywając z Dunajską Stredą.

Naszego honoru najdłużej broniła Legia, ale i ona nie dała rady Rangersom w fazie play-off Ligi Europy. Trzeci rok z rzędu nie mieliśmy przedstawiciela w fazie grupowej europejskich pucharów.

Regularny postęp

Dziś tamte czasy są tylko nieprzyjemnym wspomnieniem. Obecny sezon będzie czwartym z rzędu, w którym co najmniej jeden polski zespół zagra jesienią w pucharach. Lech dokonał tego w 2020 r. i 2022 r., Legia w 2021 r. I z roku na rok idzie nam coraz lepiej.

W sezonie 2020/21 Lech zdobył trzy punkty w Lidze Europy. Większą kompromitacją było jednak to, że na najbardziej prestiżowy, wyjazdowy mecz z Benficą Dariusz Żuraw wystawił rezerwowy skład, by lepiej przygotować się do ligowego spotkania z Podbeskidziem Bielsko-Biała.

Rok później Legia zaczęła od zwycięstw ze Spartakiem Moskwa i Leicester City, ale później doznała czterech porażek z rzędu. Lech poprzedni sezon zaczął co prawda od lania 1:5 od Karabachu, ale później błyszczał w Lidze Konferencji Europy.

W tym sezonie liczymy, że piękną historię napisze Raków. A wciąż dołączyć do niego mogą trzy inne zespoły. Dla Lecha i Legii jesień w pucharach to plan minimum. I trzeba dodać, że przy odrobinie szczęścia w losowaniu, jest on jak najbardziej realny. A na więcej niż jedną drużynę w fazie grupowej europejskich pucharów czekamy od sezonu 2015/16.

Postęp naszych zespołów widać nie tylko po rosnącej liczbie punktów w krajowym rankingu UEFA. Od czterech lat regularnie rośnie liczba meczów rozegranych przez polskie drużyny w Europie. Rośnie też odsetek zwycięstw. W sezonie 2021/22 było to 46 proc., rok później 53. W tym na razie to kosmiczne z naszej perspektywy 80 proc.

"Wreszcie mamy przekonanie, że pucharowicze działają z głową"

Jest coś jeszcze. Przynajmniej na razie pucharowicze bardzo dobrze łączą grę w pucharach z krajowymi rozgrywkami. A to przecież jeszcze niedawno było potężnym problemem. Trzy lata temu o pozostanie w ekstraklasie drżał Lech, dwa lata temu Legia. Przed rokiem lechici też zaczęli źle, przez co nie mieli szans na obronę mistrzostwa Polski. Na razie pucharowicze wygrali wszystkie mecze w lidze.

"Wreszcie mamy przekonanie, że polscy pucharowicze działają z głową i zaczynają sezon dobrze przygotowani. Ich kadry są szersze, kluczowi piłkarze zostali, a nowi w większości przyszli na tyle szybko, że trenerzy zdążyli jeszcze nad nimi popracować w okresie przygotowawczym" - pisał przed tygodniem Dawid Szymczak ze Sport.pl.

"Żaden prezes ani właściciel klubu z czołówki dawno nie wypowiedział żadnego ze zdań, które przez lata kojarzyły nam się z minimalizmem i szukaniem łatwych wymówek: że najlepszych zawodników trzeba sprzedawać, że na dobry transfer trzeba poczekać, bo ekstraklasa nie ma renomy i że szeroka kadra potrafi też być problemem" - dodał.

To właśnie dlatego w czwartek widzieliśmy sytuację wcześniej niespotykaną. Po tym jak Lech pokonał przed tygodniem Żalgiris 3:1, John van den Brom mógł pozwolić sobie na spore roszady w rewanżu. Dzięki temu w bramce zadebiutował Bartosz Mrozek, na skrzydłach zagrali 21-letni Filip Szymczak i 19-letni Filip Wilak, a w 46. minucie na boisko wszedł 20-letni Maksymilian Pingot.

Czekamy na więcej

Oczywiście nie jest tak, że wszystko było idealnie i żadna z drużyn nie miała powodów do zmartwień. Raków może zastanawiać się, dlaczego w kilka minut roztrwonił przewagę wypracowaną nad Karabachem w Częstochowie.

Legia przegrywała w Szymkencie 0:2, a w Warszawie po przerwie na kilkanaście minut straciła kontrolę nad rywalizacją. W drugiej połowie spotkania w Poznaniu z kiepskiej strony pokazał się też Lech. Pogoń przed rywalizacją z Gentem może zaś obawiać się o defensywę, która pozwoliła Linfield na strzelenie czterech goli w dwumeczu.

Najważniejsze są jednak wyniki. A te powodują, że możemy się tylko uśmiechać. Z grających już w tym sezonie w pucharach krajów więcej punktów do rankingu UEFA zdobyły jedynie kluby z Islandii i Armenii.

Polskie drużyny są o krok od pobicia rekordu meczów bez porażki w europejskich pucharach. Dwa lata temu nasze zespoły nie przegrały 11 spotkań, ale w fazie grupowej zagrała tylko jedna drużyna. Teraz mamy prawo marzyć, że będzie lepiej.

Za tydzień Raków zagra z Arisem Limassol w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. W III rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy Legia zagra z Austrią Wiedeń, Lech ze Spartakiem Trnava, a Pogoń z KAA Gent.