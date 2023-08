Pięć goli w meczu Legii z Ordabasami. W 84. minucie zrobiło się nerwowo

Po awansie Rakowa do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów i zapewnieniu sobie gry co najmniej w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy, a także pewnych awansach do III rundy el. Ligi Konferencji Europy w wykonaniu Lecha i Pogoni, ostatnia w kolejce do awansu była Legia. Po remisie 2:2 w Kazachstanie z liderem ligi kazachskiej zespół Kosty Runjaicia chciał potwierdzić, że stadion przy Łazienkowskiej jest w ostatnich miesiącach prawdziwą twierdzą.

Najpierw dominacja, potem nerwy. Legia Warszawa z awansem do III rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy

Po tym, jak ze świetnej strony pokazali się kibice, prezentując efektowną oprawę pt. "Sen o Warszawie", piłkarze Legii nie chcieli być od nich gorszy. Wicemistrzowie Polski w czwartkowy wieczór szybko wzięli się do pracy. Już w czwartej minucie po zamieszaniu po rzucie wolnym dobrą sytuację miał Rafał Augustyniak, ale nie był w stanie z bliska pokonać bramkarza gości Bekchana Szajzady. W 12. minucie skuteczniejszy był Tomas Pekhart, który po dośrodkowaniu Josue perfekcyjnie wbił piłkę głową do siatki Ordabasów, jednak Czech był w tej sytuacji na wyraźnym spalonym.

Trzy minuty później świetną szansę mieli piłkarze z Kazachstanu. Fatalny błąd popełnił na skraju pola karnego Augustyniak, który wyłożył piłkę na strzał Szachbozowi Umarowowi, jednak próbę Kazacha skutecznie odbił Kacper Tobiasz.

Gdy z kolei fatalny błąd w obronie popełnili Kazachowie, Legia była znacznie skuteczniejsza. W 18. minucie fatalnie z piłką minął się Temirlan Jerlanow i Paweł Wszołek wpadł z nią w pole karne, wyszedł sam na sam z bramkarzem i pewnym płaskim strzałem otworzył wynik meczu.

Legia naciskała dalej i Szajzada musiał bronić uderzenie głową Pekharta oraz próbę z dystansu Muciego. W 40. minucie legioniści mieli rzut wolny, choć powinni mieć rzut karny za faul Serhija Małego na Pekharcie. Sędzia ze Szkocji tego jednak nie zauważył, ale wolny i tak przyniósł Legii drugiego gola. Wprawdzie Josue uderzył w mur, ale poprawkę z powietrza Artura Jędrzejczyka Szajzada zbił na słupek, a skuteczną dobitką popisał się Yuri Ribeiro i było 2:0.

Taki wynik utrzymał się do przerwy, a po zmianie stron zaatakowały Ordabasy. Trzy minuty po przerwie goście zdołali wbić piłkę do siatki po zamieszaniu po rzucie wolnym, jednak sędzia ze Szkocji Kevin Clancy zauważył, że wcześniej Serhij Małyj trafił łokciem w brzuch Tomasa Pekharta i gola nie uznał.

Przed drugą połową w zespole gości na boisko wszedł Jorginho i ten piłkarz był bardzo aktywny w ofensywie lidera ligi kazachskiej. Raz uderzył on z kilkunastu metrów nieczysto i obok bramki Tobiasza, a niedługo później dwukrotnie przegrał pojedynek z bramkarzem Legii po fatalnym błędzie gospodarzy w wyprowadzeniu piłki.

W końcu w 56. minucie goście dopięli swego, gdy w zamieszaniu w polu karnym Legii piętą piłkę wpakował do siatki z bliska Usewalad Sadowski, dzięki czemu Kazachowie złapali kontakt z wicemistrzami Polski.

Legia zareagowała dobrze. Najpierw centrostrzał Wszołka spadł na poprzeczkę bramki lidera ligi Kazachstanu, a następnie, w 71. minucie, po rzucie rożnym dla rywali warszawianie wyprowadzili zabójczą kontrę, w której wzięli udział Bartosz Slisz, rezerwowy Marc Gual, a także na końcu Wszołek i Pekhart. Gual wypuścił Wszołka sam na sam z bramkarzem, wahadłowy Legii wyłożył piłkę czeskiemu napastnikowi, który trafiając do pustej bramki na 3:1 zdobył 50. bramkę w barwach warszawskiego klubu.

Wydawało się, że tego wieczoru już nic złego stać się Legii nie może, tymczasem w 84. minucie rzut rożny dla gości przyniósł kontaktowe trafienie głową Serhija Małego i do końca spotkania było nerwowo.

Na szczęście Legia zdołała dowieźć korzystny wynik do końca i pokonała Ordabasy Szymkent 3:2, awansując do III rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. W niej zespół Kosty Runjaicia zmierzy się z Austrią Wiedeń, a pierwszy mecz zostanie rozegrany za tydzień - 10 sierpnia w Warszawie.