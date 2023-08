Gwiazdor PSG mógł trafić do FC Barcelony. Sensacyjne kulisy negocjacji ws. Dembele

Ousmane Dembele jest bardzo bliski przenosin do Paris Saint-Germain. Co prawda nie ogłoszono jeszcze oficjalnego potwierdzenia transferu, jednak według wielu dziennikarzy skrzydłowy Barcelony niebawem zostanie piłkarzem mistrzów Francji. Okazuje się, że podczas rozmów ws. ściągnięcia Dembele paryżanie oferowali Barcelonie wypożyczenie Neymara, dla którego były to powrót na Camp Nou.

Neymar mógł wrócił do Barcelony. Xavi zablokował wypożyczenie

Dawid Bernabeu z katalońskiego dziennika "Sport" przekazał, że PSG kolejny raz zaoferowało możliwość wypożyczenia Neymara do Barcelony, jednak hiszpański klub nie skorzystał z tej propozycji. Ponoć powrót Brazylijczyka zablokował Xavi, któremu 31-latek nie pasował do koncepcji drużyny na nowy sezon. Innym powodem, dla którego Barcelona odrzuciła możliwość wypożyczenia Neymara była ogromna pensja, jaką zawodnik otrzymuje w zespole z Paryża.

124-krotny reprezentant Brazylii przechodził do Paris Saint-Germain w 2017 roku, odchodząc z FC Barcelony za rekordową kwotę 222 mln. Do tej pory jest to najdroższy transfer w historii. Obecny kontrakt Neymara z francuskim zespołem obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku i wydaje się, że skrzydłowy nie ma zamiaru rezygnować z olbrzymich pieniędzy.

"Zawodnik dał już jasno do zrozumienia, że jego zamiarem jest pozostanie w Paryżu i dokończenie kontraktu z PSG. Jego pensja czyni go jednym z najlepiej opłacanych na świecie i nie zamierza z tego rezygnować" - czytamy na łamach "Sportu". Neymar w barwach Barcelony wystąpił w 186 spotkaniach, w których strzelił 105 bramek i zanotował 76 asyst. Co ciekawe, w ciągu czterech lat gry na Camp Nou Brazylijczyk rozegrał więcej meczów niż przez sześć lat we Francji.

Za to Ousmane Dembele najprawdopodobniej za chwilę dołączy do drużyny PSG. Niedawno dziennikarz Matteo Moretto z portalu Relevo przekazał, że Barcelona może zarobić na transferze Francuza jedynie 27 mln euro, ponieważ to sam piłkarz uruchomił klauzulę odejścia, co znacząco wpłynęło na ostateczną kwotę transakcji.