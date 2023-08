Runjaić nagle krzyknął. Miał pretensje. Szczególnie do jednego

"Tomas Pekhart" - kibice Legii Warszawa żegnali na stojąco czeskiego napastnika, kiedy w 77. minucie schodził z boiska. Pekhart zasłużenie doczekał się skandowania swojego nazwiska, bo chwilę wcześniej to jego bramka dała Legii względny spokój. Po nerwowym początku drugiej połowy, przed którą nic nie zapowiadało emocji. Po pierwszych 45 minutach wydawało się, że wszystko jest już w tym meczu rozstrzygnięte. A jednak... Legia po przerwie straciła koncentrację, a Ordabasy Szymkent, lider ligi kazachskiej, z tego korzystał - w czwartek przy Łazienkowskiej walczył do końca.

Kibice Legii oddali hołd powstańcom

Zaczęło się jednak spokojnie i podniośle. Piłkarze Ordabasów byli już na murawie, kiedy legioniści półtorej godziny przed meczem dopiero podjeżdżali autokarem na stadion. Trybuny praktycznie w ogóle nie były wtedy wypełnione. Nawet "Żyleta", czyli miejsce, gdzie zasiadają najbardziej zagorzali fani Legii, świeciła pustkami.

"Cześć i chwała bohaterom" - krzyknęli kibice na kilka minut przed meczem. Zaraz po tym, jak odśpiewali pieśń "Warszawskie Dzieci". To był dopiero początek patriotycznych akcentów, bo pojawiła się także oprawa nawiązująca do 79. rocznicy Powstania Warszawskiego. A po chwili zaczął się mecz. I to zaczął się dobrze. Pierwsze, drobne problemy pojawiły się dopiero w 16. minucie.

Przedwczesna radość

Kosta Runjaić od razu stanął przy linii. Najpierw wpatrywał się w trybuny, a po chwili już tylko w boisko. W czwartek trener Legii od początku meczu był wyjątkowo spokojny. Stał nieruchomo w miejscu aż do 13. minuty. Wtedy eksplodował - skakał z zaciśniętymi pięściami, krzyczał i odwracał się w kierunku ławki rezerwowych. Jego radość okazała się przedwczesna, bo po chwili sędzia dopatrzył się spalonego przy bramce Pekharta.

Gdy w 18. minucie gola na 1:0 dla Legii strzelał Paweł Wszołek, Runjaić już nie miał w sobie tyle entuzjazmu. Ale też w końcu zaczął się ruszać, bo chwilę wcześniej spacerował wzdłuż linii. A nawet wychodził ze swojej strefy, krzyczał i miał pretensje do piłkarzy - szczególnie do Rafała Augustynika - który w 16. minucie podał piłkę prosto pod nogi napastnika Ordabasów. Sytuację musiał ratować Kacper Tobiasz. To był jedyny tak poważny błąd Legii w pierwszej połowie.

Plan minimum wykonany

- Jeżeli ktoś myślał, że po siedmiogodzinnym locie, przy 35-stopniowym upale, mecz w Kazachstanie okaże się spacerkiem, to był w błędzie. Teraz przy Łazienkowskiej też nie będzie łatwo. Musimy być skupieni i pokazać maksimum umiejętności, by osiągnąć odpowiedni wynik - przedstrzegał przed rewanżem Runjaić.

Tydzień temu pierwszy mecz Legii z Ordabasami faktycznie łatwy nie był. Wicemistrzowie Polski przegrywali w Kazachstanie już 0:2, ale zdołali doprowadzić do remisu. Wykonali plan minimum, bo jeszcze przed meczem w Szymkencie przy Łazienkowskiej można było usłyszeć, że Legia leci tam przede wszystkim po to, by nie przegrać.

No i nie przegrała, choć tak naprawdę mogła nawet to spotkanie wygrać. W doliczonym czasie do drugiej połowy rezerwowy napastnik Legii Blaz Kramer miał na nodze piłkę na 3:2. Trafił w bramkarza. Pretensji do niego wielkich mieć nie można, bo słoweński napastnik dał dobrą zmianę. To on strzelił gola, dzięki któremu Legia wykonała plan minimum, czyli wywiozła z Szymkentu remis.

To był pokaz dominacji

W Warszawie mowy o remisie już jednak nie było, bo to oznaczałoby dogrywkę. "Jeszcze jeden" - krzyknęli głośno kibice pod koniec pierwszej połowy. Zespół Runjaicia prowadził już wtedy z Ordabasami 2:0. Gola strzelił Yuri Ribeiro. Dla Portugalczyka była to dopiero druga bramka w barwach Legii, zdobyta w 50. meczu. Może nie wyjątkowo piękna, ale jakże ważna.

Także dla Legii i także w kontekście drugiej połowy, kiedy zespół Runjaicia sam wprowadził nerwową atmosferę. W 56. minucie Tobiasza po zamieszaniu w polu karnym i rzucie rożnym pokonał Wsiewołod Sadowskij. Wtedy zrobiło się naprawdę nerwowo. Nie tylko dlatego, że zespół z Kazachstanu zdobył kontaktową bramkę, ale szybko miał ochotę na kolejną. Sadowskij od razu podbiegł po piłkę i zaczął przepychać się z Tobiaszem. Bramkarz Legii nie odpuszczał. Po chwili, kiedy rozdzielił ich sędzia i przy okazji wlepił po żółtej kartce, Tobiasz dalej kręcił głową. Był wściekły. Chyba nawet nie tyle na upomnienie, ile na swoich kolegów z obrony, że w ogóle dopuścili do tej sytuacji.

A później do jeszcze jednej - w 84. minucie, też po rzucie rożnym, kiedy Tobiasza idealnym strzałem tuż przy słupku pokonał Serhij Małyj. Kazachowie, by doprowadzić do dogrywki, potrzebowali wtedy jeszcze jednej bramki. I choć w kolejnych akcjach nie byli już aż tak blisko, by ją zdobyć, walczyli do końca. A przy okazji wzbudzili nasze obawy, bo teraz poprzeczka idzie wyżej - Legia w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy zmierzy się z Austrią Wiedeń. Jeśli zespół Runjaicia nie poradzi sobie w tym dwumeczu, jesienią nie zagra w pucharach. Pierwsze spotkanie 10 sierpnia przy Łazienkowskiej.