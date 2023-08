Po tym, jak Cezary Kulesza nie przedłużył kontraktu Czesława Michniewicza m.in. ze względu na tzw. aferę premiową, 53-latek wraz z końcem 2022 roku przestał pełnić funkcję selekcjonera naszej kadry. Sześć miesięcy później po Michniewicza zgłosiła się saudyjska drużyna Abha FC, z którą podpisał roczną umowę. Do nowego zespołu byłego selekcjonera trafił Grzegorz Krychowiak, który mógł w nim występować z kolegą z reprezentacji, Bartoszem Bereszyńskim.

Michniewicz chciał sprowadzić Bartosza Bereszyńskiego. Na drodze stanęły pieniądze

Wydawałoby się, że wszystkie kluby z Arabii Saudyjskiej nie mają żadnych ograniczeń finansowych, jednak w rzeczywistości sytuacja wygląda inaczej. Z informacji przekazanych przez portal Meczyki.pl wynika, że Czesław Michniewicz chciał, aby do jego zespołu trafił Bartosz Bereszyński, jednak Abha FC nie było w stanie złożyć oferty za obrońcę Sampdorii.

Oprócz tego na ten moment 52-krotny reprezentant Polski nie ma na stole żadnej propozycji z Bliskiego Wschodu. Klub z Genui czeka, aż po Bereszyńskiego zgłosi się zespół, który będzie mógł zapłacić za niego oczekiwaną kwotę. Przypomnijmy, Sampdoria w poprzednim sezonie zajęła ostatnie miejsce w Serie A i za moment rozpocznie rozgrywki na zapleczu najlepszej ligi we Włoszech.

Oprócz tego obecny klub Bartosza Bereszyńskiego zmaga się z ogromnymi problemami finansowymi i sądowymi, przez które nie jest w stanie zatrzymać piłkarzy z wysokim kontraktem, a taki posiada wspomniany kadrowicz. Odejście Polaka znacząco odciążyłoby budżet włoskiego zespołu. Połowę poprzedniego sezonu Bereszyński spędził na wypożyczeniu w Napoli, które zdobyło mistrzostwo Włoch. Pod koniec czerwca defensor wrócił do Sampdorii.

Za to w nowej drużynie Michniewicza zagościł już Grzegorz Krychowiak, który przeniósł się do Abha FC z rosyjskiego Krasnodaru na zasadzie wolnego transferu. Umowa reprezentanta Polski jest ważna do 30 czerwca 2024 roku.