Messiemu dostało się po meczu. Trener nie wytrzymał. "Istny cyrk" [WIDEO]

- Dziś wieczorem widzieliśmy istny cyrk. Nie obchodzi mnie, że zrobił to Messi, ale musi on być traktowany tak samo - grzmiał Oscar Pareja, trener Orlando City po przegranym 1:3 meczu z Interem Miami. Szkoleniowiec był wściekły nie tylko na Argentyńczyka, ale i na sędziów, którzy rzekomo go faworyzują.

4 Screen z https://twitter.com/madridfooty_/status/1686931611135188992 Otwórz galerię Na Gazeta.pl