Barcelona przyspieszyła ws. wielkiego transferu. "Jest naprawdę blisko"

Joao Cancelo jest skonfliktowany z Pepem Guardiolą i nie wyobraża sobie, by zostać dłużej w Manchesterze City. Został wypożyczony do Bayernu Monachium, ale mistrz Niemiec nie zdecydował się go wykupić za 70 mln euro. Wciąż jest szansa, aby odejść, tym razem do FC Barcelony.

Transfer Cancelo do Barcelony coraz bliżej

Wartościowy prawy obrońca to jeden z priorytetów transferowych Barcelony, ale na rynku trudno znaleźć zawodnika pasującego do taktyki Xaviego. Na tej pozycji w "Blaugranie" jest jeden nominalny zawodnik, Sergino Dest, który jest na wylocie. Na prawej stronie defensywy mogą awaryjnie zagrać Jules Kounde i Ronald Araujo, ale Xavi woli ich zachować na środek obrony lub do gry trzeba obrońcami.

Idealnym rozwiązaniem wydaje się być Joao Cancelo, choć cała operacja może być trudna do przeprowadzenia, głównie ze względu na możliwości finansowe Barcelony i spore wymagania Manchesteru City. Ale pojawiło się światełko w tunelu dla mistrza Hiszpanii.

Według najnowszych doniesień Gianluigiego Longariego z telewizji Sportitalia Barcelona przyspieszyła negocjacje zarówno z "The Citizens", jak i otoczeniem piłkarza.

"Joao Cancelo jest naprawdę blisko FC Barcelony, która w ostatnich godzin przyspieszyła negocjacje" - podał dziennikarz.

W ostatnich dniach pojawiały się informacje, że piłkarz byłby w stanie obniżyć swoje wymagania finansowe. Jak informuje Gerard Romero, "Duma Katalonii" nawet dogadała się z Jorge Mendesem, agentem Cancelo. Portugalczyk miałby zarabiać sześć milionów euro netto za sezon, jeśli przyszedłby na zasadzie transferu definitywnego.

Ale na ten moment w grę wchodzi głównie wypożyczenie. Barcelona poruszy kwestię wykupu Cancelo po tym, jak wyjaśni się kwestia transferu Ousmane'a Dembele do PSG.

Transfermarkt wycenia Joao Cancelo na 50 mln euro. Kontrakt Portugalczyka z Manchesterem City jest ważny do końca czerwca 2027 r.