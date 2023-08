Zmiana planów Rakowa. Wszystko przez awans w Lidze Mistrzów

Raków Częstochowa awansował do trzeciej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów i tym samym zapewnił sobie miejsce w fazie grupowej europejskich pucharów. W związku z awansem mistrza Polski doszło do zmian w sierpniowym terminarzu Ekstraklasy.

