Messi znowu dał czadu w USA! Wyjątkowy moment dla kibiców Barcelony [WIDEO]

Lionel Messi niedawno został piłkarzem Interu Miami i od razu zaczął strzelać gole. W debiucie zanotował trafienie na wagę zwycięstwa 2:1 z Cruz Azul. W meczu z Atlantą United Argentyńczyk dał już całkowity popis. Zdobył dwie bramki i zanotował asystę, prowadząc drużynę do zwycięstwa 4:0. Nie inaczej było w kolejnym meczu.

Messi nie do zatrzymania. Dwie kolejne bramki w barwach Interu

W nocy ze środy na czwartek polskiego czasu Inter Miami zmierzył się w ramach Leagues Cup z Orlando City. Messi ponownie znalazł się w wyjściowym składzie i szybko wyprowadził drużynę na prowadzenie. Już w 7. minucie oszukał obrońców rywali i wypracował czystą pozycję w polu karnym. Zauważył to Robert Taylor, który posłał celne podanie do napastnika. Ten przyjął piłkę na klatkę piersiową, a po chwili popisał się celnym trafieniem, przy którym bramkarz nie miał żadnych szans.

Niespełna dziesięć minut później do remisu 1:1 doprowadził Cesar Araujo. Taki wynik utrzymał się do końca pierwszej połowy, ale w drugiej części Orlando nie miało już zbyt wiele do powiedzenia. W 51. minucie Inter powrócił na prowadzenie za sprawą wykorzystanego rzutu karnego przez Josefa Martineza. W 72. minucie Wenezuelczyk zanotował asystę, a autorem gola na 3:1 został Messi. Argentyńczyk ponownie otrzymał piłkę na wprost bramkarza i posłał ją w lewy dolny róg bramki.

Messi poprowadził Inter do kolejnego zwycięstwa. Wyczekiwany debiut Alby

Pod koniec spotkania rywale mieli szanse zmniejszyć różnicę bramkową. Po raz drugi trafił Araujo, jednak po analizie VAR okazało się, że był na spalonym. Tym samym Inter mógł się cieszyć z kolejnego zwycięstwa, wygrywając 3:1.

Mecz ten był szczególny dla innej legendy FC Barcelony. W 64. minucie na murawie pojawił się Jordi Alba, który zadebiutował tym samym w barwach Interu Miami. W tym momencie mocniej zabiło zapewne serce kibiców Dumy Katalonii, którzy po raz pierwszy od dwóch lat mogli zobaczyć w akcji tercet, który przez lata zachwycał na Camp Nou. Całe spotkanie, oprócz Messiego, rozegrał też bowiem Sergio Busquets.