Gigant sprzedaje kolejne udziały. Są nowe wieści w sprawie Viaplay

20 lipca media świat obiegła informacja o problemach Viaplay. Spółka notuje ciągłe straty i poinformowała o zwolnieniu części pracowników, a także wycofaniu się z rynku w wielu krajach. Dotyczy to też Polski, w której platforma posiada prawa do transmisji m.in. Premier League, Bundesligi, KSW czy Formuły 1. Od tamtej pory trwa sprzedaż upadającego giganta.

Jeszcze przed ogłoszeniem o wycofaniu się Viaplay z wielu rynków, część akcji firmy wykupiła spółka Canal+. Chodziło o 12 procent o wartości. 5,9 mld koron szwedzkich, czyli 509 mln euro. Teraz kolejna część platformy streamingowej przeszła w posiadanie innego przedsiębiorstwa.

Portal Press.pl. informuje, że nabywcą 6,3 procent udziałów wykupiła firma inwestycyjna PPF Group. Czeska grupa jest właścicielem Central European Media Enterprises, obsługującego media m.in. w Czechach, Bułgarii, Chorwacji i Rumunii.

Oznacza to, że już 18.3 procent akcji Viaplay przeszło w ręce innych grup inwestycyjnych, zajmujących się mediami. Z pewnością cześć firm przejmie prawa do wielu transmisji sporotwych i będzie transmitować je w krajach, w których robiło to Viaplay.

Wciąż nie wiadomo, co stanie się z rozgrywkami, którymi skandynawski gigant zarządzał w Polsce. - Zainicjowaliśmy strategiczny audyt pozostałych rynków międzynarodowych, w tym Polski, gdzie będziemy dążyć do wypracowania optymalnych rozwiązań, obejmujących również obszar współpracy partnerskiej - informowała firma w oficjalnym komunikacie. Na razie transmisję z wydarzeń odbywają się tak, jak przed ogłoszeniem.