Raków ma piłkarza na wagę awansu. "Najlepsza akcja w karierze"

Raków Częstochowa bronił jednobramkowej zaliczki po wygranej 3:2 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów i udało mu się wytrzymać trudy starcia w Baku. Remis 1:1 dał awans do trzeciej rundy i jednocześnie zapewnił Rakowowi grę w fazie grupowej europejskich pucharów, przynajmniej w Lidze Konferencji Europy. Zawodnicy mistrza Polski mieli okazję, by się wykazać, ale musieli też sporo cierpieć w środowy wieczór.

Oceny piłkarzy Rakowa za mecz z Karabachem

W Karabachu zdawali sobie sprawę z tego, że Raków potrafi sprawnie wychodzić spod pressingu, jednocześnie samemu dobrze pressując, konstruować akcje i kontrować. Wypracowane schematy, przygotowanie kondycyjne, zgranie i koncentracja - to są sekrety wymęczonego awansu Rakowa. Na pewno należy chwalić piłkarzy za bardzo dobrą organizację gry i pilnowanie ustawienia. Pojedynczy piłkarze nie ustrzegli się błędów, ale nie rozwija się ten, kto się nie myli.

Piłkarzy Rakowa ocenialiśmy przy użyciu szkolnej skali ocen, 1-6.

Vladan Kovacević: 4. Jeden z najpewniejszych, jeśli nie najpewniejszy punkt Rakowa w tym meczu. Gdyby miał być żywą ochroną przeciwlotniczą, szybciej byśmy wiedzieli o białoruskich helikopterach i rakiecie znalezionej pod Bydgoszczą. Szczególnie ważne były dwie jego interwencje przy strzałach z dystansu graczy Karabachu, pod koniec pierwszej i na początku drugiej połowy. Przy trafieniu Azerów nie miał szans. Był zaskoczony uderzeniem Redona Xhixhy, błąd w kryciu popełnili tutaj Arsenić i Svarnas.

Bogdan Racovitan: 4-. Ustawianie się i gra z piłką to były dziś największe atuty Rumuna. Miał swoją sytuację w pierwszej połowie, ale trafił głową prosto do rąk azerskiego bramkarza. To po jego odważnym wyjściu z piłką rozpoczęła się akcja bramkowa częstochowian. W defensywie był przeszkodą praktycznie nie do przejścia. Karabach musiał szukać takich ścieżek, na których nie napotkałby Racovitana.

Zoran Arsenić: 4-. Z wyjątkiem sytuacji ze straconym golem, cały czas dobrze się ustawiał i czytał grę Karabachu. Dyrygent defensywy, ciągle dawał wskazówki Svarnasovi, Racovitanowi lub wracającym pomocnikom. Opanowany, spokojny, po jego grze nie było widać żadnej oznaki nerwowości.

Stratos Svarnas: 3+. Jego strona defensywy miała szczeliny, przez które gracze Karabachu mogli się przedrzeć i stworzyć zagrożenie. Bywało, że nie nadążał z pressingiem i kryciem, jak w przypadku gola na 1:1, ale miał też nie najlepsze wsparcie na swojej stronie. Wykazywał się za to opanowaniem, gdy trzeba było wyprowadzić piłkę i uciec spod azerskiego pressingu. W rozegraniu na plus, ale pozostałe aspekty jego gry pozostawiały nieco do życzenia. Szczęśliwie zablokował głową strzał Mediny w końcówce, nie dopuszczając do dogrywki.

Fran Tudor: 5-. Piłkarz na wagę awansu, wahadłowy na medal. Odpowiednio wspierał Racovitana, ale mądrze pracował w ataku. Odpowiednio pokazywał się do gry, gdy należało wzmocnić skrzydło i rozciągnąć akcję. A bramka? Palce lizać! Uderzył mocno, precyzyjnie, wcześniej sprytnie minął dwóch rywali na raz. Można powiedzieć, że to jego najlepsza akcja w karierze.

Giannis Papanikolau: 3+. Bardzo aktywny, waleczny, zaangażowany. Kiedy na 10-15 minut przed końcem wyglądał na takiego, który zaraz padnie ze zmęczenia, on potrafił wykrzesać z siebie nowe siły. Tylko on wie, gdzie znalazł pokłady takiej energii. Dalej był nieustępliwy. W pierwszej części meczu mądrze operujący piłką, dokładnie rozgrywał..

Gustav Berggren: 3. Dyskretny występ, starał się maksymalnie przeszkadzać zawodnikom Karabachu i być wartościowym uzupełnieniem w ofensywie. Robił, co do niego należało.

Jean Carlos Silva: 2+. Dawał za mało wsparcia Svarnasowi w defensywie, przez co lewa flanka Rakowa była nękana przez Karabach. Z przodu chętny, by podłączyć się do szybszych akcji i kontrataków, ale nie dawał z siebie tyle, na ile go rzeczywiście stać.

Marcin Cebula: 3. Ma asystę przy golu Tudora. Dość szczęśliwą, bo zagrał mu zdecydowanie za lekko, ale Tudor popisał się refleksem. Starał się być w każdej strefie boiska, wybiegany, ale rozegranie Rakowa wymagało odświeżenia i innych rozwiązań w kontratakach, kiedy Karabach nacierał coraz bardziej. Zmieniony w 61. minucie przez Kittela.

John Yeboah: 3. Ruchliwy w ofensywie, często pokazywał się do gry, podłączał się pod krążącego wyżej Łukasza Zwolińskiego. Okazję sam na sam w 23. minucie powinien wykorzystać, bez żadnych dyskusji. Nie miał prawa dać się dogonić i zablokować w polu karnym. Kto wie, czy nie zrehabilitowałby się później, gdyby nie kontuzja i wymuszona zmiana w 31. minucie.

Łukasz Zwoliński: 3. Aktywny, trudny do upilnowania, ale przepłacił to siniakami i zmęczeniem. Często był faulowany. Obrońcy Karabachu nie dali mu swobodnie żyć dziś w Baku. Poturbowany Zwoliński został zmieniony w przerwie spotkania.

Bartosz Nowak: 2. Wszedł w 31. minucie za Yeboaha, dostał tzw. "wędkę". Tak naprawdę po jego wejściu ofensywa Rakowa całkowicie straciła swój impet. Niepewny w pressingu, w odbiorze i wyprowadzeniu piłki, przez co Karabach stał się groźniejszy przy prowadzeniu akcji przez środek boiska. To zdecydowanie nie był jego dzień i nie ma co się dziwić, że Dawid Szwarga wolał poszukać innych rozwiązań.

Fabian Piasecki: 3-. W ofensywie wiele wiatru nie mógł zrobić, wprowadzony typowo na grę z kontrataku. Miał jedną okazję, kiedy dopadł do świetnej wrzutki Kittela.

Sonny Kittel 3-: Choć to jakościowy zawodnik, to nie bardzo pasuje do gry, kiedy trzeba bronić wyniku. Poza centrą na głowę Piaseckiego dyskretna zmiana. Nie był zbyt przydatny w defensywie, w ofensywie też zbyt wiele nie pokazał. Gdyby to Raków prowadził grę, Kittel wyglądałby zupełnie inaczej. Jego występ to spory materiał szkoleniowy dla trenera Szwargi, jak korzystać z takiego piłkarza.

Władysław Koczerhin: 3+. Naprawdę dobra zmiana w wykonaniu Ukraińca. Ciężko pracował z przodu i z tyłu, dawał się faulować, dzięki czemu kradł czas. Kontrola piłki na odpowiednim poziomie, czuł grę z kontry. Kolejny raz udowodnił swoją wartość i przydatność dla Rakowa. Piłkarz, który po prostu nie zawodzi.

Deian Sorescu: Grał za krótko, żeby go ocenić. Wszedł w 82. minucie za Tudora.