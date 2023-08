Ukochana Ronaldo wrzuciła zdjęcie dzieci i rozpętała burzę. "Cristiano na to pozwolił?"

Na początku 2023 roku Cristiano Ronaldo został piłkarzem Al-Nassr. Transfer portugalskiego gwiazdora zapoczątkował podbijanie europejskiego rynku przez Saudyjczyków, którzy coraz chętniej sięgają po najlepszych zawodników z Premier League czy La Liga. Na Bliskim Wschodzie 38-latkowi towarzyszy najbliższa rodzina, m.in. jego partnerka Georgina Rodriguez. 29-latka zajmuje się domem oraz dziećmi, a relacje z jej codziennego życia można zobaczyć na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo Minister sportu i turystyki stawia na młodzież. Prezentuje program prozdrowotnych, wakacyjnych półkolonii

Fani oburzeni koszulką, jaką założyło dziecko Ronaldo. "Dlaczego to opublikowała?"

Kilka dni temu partnerka Cristiano Ronaldo opublikowała w mediach społecznościowych kilka zdjęć, na których pokazała, w jaki sposób spędza wolny czas. Na jednym z nich widzimy, że Georgina Rodriguez zabrała swoje pociechy do fryzjera. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jedno z dzieci Portugalczyka miało na sobie koszulkę Mohameda Salaha, który występuje w Liverpoolu.

Zaskakujące ustalenia ws. Lewandowski - Kucharski. Kluczowi eksperci nagle się zmyli

Przypomnijmy, w latach 2003-2009 oraz 2021-2022 Cristiano Ronaldo był piłkarzem Manchesteru United. 38-latek jest legendą "Czerwonych Diabłów". Nie od dziś wiadomo, że Liverpool jest jednym z największych rywali drużyny z Manchesteru, a kibice obu klubów nie darzą się wielką sympatią. Mimo to Georgina Rodriguez postanowiła dodać zdjęcie, na którym dziecko widnieje w koszulce "The Reds". Na fotografii znajduje się jeszcze dwóch potomków Ronaldo, którzy także założyli piłkarskie trykoty. Jeden z nich ma na sobie koszulkę Realu Madryt.

Fani Portugalczyka błyskawicznie dostrzegli barwy Liverpoolu, po czym w komentarzach pod postem wyrazili swoje niezadowolenie. "Dlaczego to opublikowała?", "Co to jest?", "W co one są ubrane?", "Cristiano na to pozwolił?", "Niepotrzebne to było", "Ojej Georgina chyba czegoś nie zauważyła" - czytamy.

Niemożliwe nie istnieje. Klub powstały w 2015 zachwyca Europę. Historyczny wyczyn

Biorąc pod uwagę wszystkie lata i rozgrywki, pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki rozegrał w Manchesterze United 346 meczów, w których strzelił 145 goli i zanotował 64 asysty.