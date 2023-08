Marcelo w szoku po tym, co zrobił rywalowi. Natychmiast zaczął płakać. Horror [WIDEO]

Marcelo w 2022 r. pożegnał się po 15 latach z Realem Madryt, z którym zdobył najważniejsze trofea. Wtedy podpisał umowę z greckim Olympiakosem, ale dla klubu z Pireusu rozegrał zaledwie 10 spotkań i po niespełna pół roku rozwiązał kontrakt. W lutym wrócił do Fluminense. Po powrocie dla brazylijskiej drużyny rozegrał jak do tej pory 15 spotkań, ale szczególnie to ostatnie zapamięta na zawsze.

Straszna kontuzja w meczu Copa Libertadores. Marcelo aż nie dowierzał

We wtorkowy wieczór Fluminense grało na wyjeździe z Argentinos Juniors w pierwszym meczu 1/8 finału Copa Libertadores. Skończyło się remisem 1:1, ale w pamięci zostaną głównie obrazki z 56. minuty. Wtedy Marcelo próbował zejść do środka boiska z lewej strony i przy próbie dryblingu nieszczęśliwie stanął na nodze Luciano Sancheza. Do Brazylijczyka niemal od razu dotarło, co się wydarzyło.

Powtórki ukazały, że u rywala doszło do strasznej kontuzji. Jego noga nienaturalnie wygięła się w kolanie. Marcelo obejrzał za to czerwoną kartkę i załamany opuszczał murawę. Był pocieszany nawet przez piłkarzy Argentinos Juniors, którzy wiedzieli, że nie faulował umyślnie.

Nie ulega jednak wątpliwości, że Sanchez doznał niezwykle poważnej kontuzji. Z doniesień medialnych wynika, że doszło u niego do całkowitej dyslokacji kolana, a rehabilitacja może potrwać nawet rok.

Brazylijczyk zaraz po spotkaniu publicznie przeprosił za całą sytuację. "Dzisiaj przeżyłem bardzo trudną sytuację na boisku. Nieumyślnie doprowadziłem do kontuzji u kolegi z boiska. Luciano Sanchezie, życzę ci jak najszybszego powrotu do zdrowia" - napisał w mediach społecznościowych.

Była to trzecia czerwona kartka, którą Marcelo otrzymał w karierze.