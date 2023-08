Totalny brak klasy na mundialu kobiet. Wygrała 6:1 i jeszcze narzekała

Była 57. minuta meczu Anglia - Chiny, kiedy z rzutu karnego honorową bramkę dla Azjatek zdobyła Wang Shuang. Minutę wcześniej we własnym polu karnym piłkę ręką zagrała Lucy Bronze, która za to przewinienie zobaczyła żółtą kartkę.

Ta sytuacja nie miała wielkiego wpływu na ostateczny wynik meczu. Angielki rozbiły Chinki, wygrywając aż 6:1. Bohaterką spotkania była zawodniczka Chelsea - Lauren James - która zdobyła dwie bramki i miała trzy asysty. Po golu dołożyły też Alessia Russo, Lauren Hemp, Chloe Kelly i Rachel Daly.

Mimo pewnego zwycięstwa Bronze nie zapomniała o zdarzeniu z 57. minuty i kartce, jaką pokazała jej sędzia. Po spotkaniu Angielka najpierw nie podała jej ręki, a później skrytykowała ją w ostrych słowach.

"Pokazała mi kartkę dla zabawy"

- Czasami decyzje nie są podejmowane po naszej myśli. Na szczęście byłyśmy w stanie same zamknąć ten mecz. Przez sędzię nie czułam przyjemności z gry. Wiem, że zagrałam ręką, ale nie było to zagranie celowe. Co miałam z nią zrobić? Uciąć? - dopytywała po meczu Bronze.

- Przed każdym turniejem rozmawiamy z sędziami na temat przepisów. Wiem, że jeśli mam rękę przy ciele, to nie ma przewinienia. W tej sytuacji starałam się trzymać ją właśnie w takiej pozycji. Wiedziałam, że mogę to zrobić, bo miałam za sobą Mary Earps. Gdybym chciała zagrać piłkę ręką, to bym to zrobiła. Uważam, że sędzia podyktowała rzut karny i pokazała mi kartkę dla zabawy - dodała.

Angielki pewnie wygrały grupę D na mundialu. Poza Chinkami mistrzynie Europy pokonały Haiti (1:0) oraz Danię (1:0). W 1/8 finału Angielki zagrają z Nigeryjkami. Mistrzostwa świata kobiet, które rozgrywane są w Australii i Nowej Zelandii potrwają do 20 sierpnia.

31-letnia Bronze to jedna z największych gwiazd reprezentacji Anglii, w której zagrała już 108 razy. Zawodniczka Barcelony w tym sezonie wygrała ligę hiszpańską oraz Ligę Mistrzyń. Wcześniej trzykrotnie dokonywała tego też z Lyonem. Zanim Bronze wyjechała za granicę, grała w Sunderlandzie, Evertonie, Liverpoolu i Manchesterze City.