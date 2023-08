Kucharczyk zadebiutuje w nowym klubie. Lepiej nie mógł trafić. "Oczko w głowie"

Michał Kucharczyk dołączył niedawno do Pachtakora Taszkient, a we wtorek powinien zadebiutować w barwach nowego klubu. - Dla Michała ten transfer to nie powód do wstydu, to bardzo fajne miejsce do gry - stwierdził Bogusław Baniak, który dobrze zna realia rozgrywek w Uzbekistanie.

3 screen z https://www.instagram.com/p/CurMPmpsqPb/?img_index=1 Otwórz galerię Na Gazeta.pl