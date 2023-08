Francuzi biją na alarm. PSG upokorzone w wielkim hicie. Dwie minuty wystarczyły

Pod koniec lipca drużyna PSG poleciała na azjatyckie tournée, podczas którego rozegrała już trzy mecze. W pierwszym z nich zespół Luisa Enrique bezbramkowo zremisował z saudyjskim Al-Nassr. W kolejnym spotkaniu mistrzowie Francji przegrali 2:3 z japońskim Cerezo Osaka, a we wtorkowe popołudnie ponieśli kolejną porażkę, tym razem z 1:2 z Interem Mediolan.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Przyszłość Mbappe i Neymara to nie jedyne problemy PSG. Forma na boisku pozostawia wiele do życzenia

Podczas azjatyckiego wyjazdu w zespole Paris Saint-Germain zabrakło Kyliana Mbappe, który prędzej czy później pożegna się z francuską drużyną. Piłkarz nie przedłużył kontraktu, który wygasa za rok, a z doniesień medialnych wynika, że najprawdopodobniej przeniesie się do Realu Madryt. Oprócz tego PSG może stracić również Neymara, który od dawna jest wypychany z ekipy mistrzów Francji.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Na tym nie kończą się problemy drużyny Luisa Enrique. Paryżanie przegrali kolejny sparingowy mecz, co spotkało się z krytyką tamtejszych mediów. Co ciekawe, do 80. min. PSG przeważało i prowadziło z Interem 1:0, jednak potem w dosłownie dwie minuty Francuzi stracili dwie bramki po strzałach Sebastiano Esposito i Stefano Sensiego.

PSG chce pozwać Real Madryt. Wszystko przez Mbappe

"Zespół przegrał, chociaż prowadził od 64. minuty dzięki wspaniałej bramce Vitinhy. Paryżanie grali interesująco w ofensywnie, ale brakowało im skuteczności. Byli również zbyt słabi w defensywie, tracąc dwa gole w krótkim czasie" - pisze RMC Sport.

Media: Mbappe wykiwał PSG. Lada chwila dostanie gigantyczną kasę. A to nie koniec

"Luis Enrique nie miał powodów do zmartwienia przez 80 minut. Później jego zespół stracił dwa gole w krótkim czasie i szkoleniowiec wiedział, że wynik im uciekł. PSG przegrało drugi raz z rzędu i ma zero zwycięstw po trzech meczach w Azji" - czytamy na lefigaro.fr.

"Po remisie z Al-Nassr (0-0) i porażce z Cerezo Osaka (2-3), Paris Saint-Germain miało nadzieję wygrać po raz pierwszy w nowym sezonie. Przegrało jednak w pierwszym dużym teście z Interem Mediolan. Luis Enrique wciąż ma przed sobą dużo pracy" - dodał portal onzemondial.com.

W najbliższy czwartek piłkarze PSG będą mieli ostatnią szansę na zwycięstwo w przedsezonowych meczach. O godz. 10:00 polskiego czasu PSG zagra z koreańskim Jeonbuk.