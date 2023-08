Beniaminek Bundesligi nokautuje Al-Ahli. Brutalna weryfikacja gwiazd. "Nie ta jakość"

Arabia Saudyjska rozpycha się coraz mocniej w piłkarskim świecie. Tamtejsze kluby wydają coraz większe sumy na piłkarzy, a także gwarantują im znacznie wyższe zarobki. Tą drogą podążyli tacy zawodnicy, jak Karim Benzema, Sadio Mane, N'Golo Kante, Fabinho, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinković-Savić, Marcelo Brozović czy Riyad Mahrez. Czy takie transfery sprawią, że poziom ligi znacząco wzrośnie i przybliży się do czołowych lig europejskich? Tutaj po sparingach można mieć wątpliwości.

Beniaminek Bundesligi znokautował Saudyjczyków. Celna szpilka. "Nie ta jakość"

Tuż przed startem sezonu doszło do towarzyskiego starcia pomiędzy FC Heidenheim a Al-Ahli w austriackim Tyrolu. Pierwotnie mecz miał trwać 2x60 minut, ale ze względu na pogarszające się warunki atmosferyczne spotkanie przerwano w 91. minucie. Wynik może być dosyć zaskakujący, bo beniaminek Bundesligi wygrał 6:2 z klubem ligi saudyjskiej. W Al-Ahli nie pomogła nawet obecność Edouarda Mendy'ego czy Roberto Firmino. "Saudyjczycy pod okiem Matthiasa Jaissle'a wielokrotnie przesadzali i angażowali się w pojedynki, grając ostro" - czytamy w raporcie meczowym.

Po meczu wypowiedział się Frank Schmidt, który niejako wbił szpilkę drużynie z Arabii Saudyjskiej. - Niestety ten mecz nie był takim sprawdzianem, na jaki liczyliśmy. Pod koniec boisko było całkowicie zalane, przez co nie można było rozegrać prawdziwego meczu. Przede wszystkim jakość przeciwnika nie była tym, czego potrzebowaliśmy jako wyzwania. Dobrą rzeczą jest to, że zagramy tu kolejny mecz z cypryjskim Pafos. Mam nadzieję, że będzie to dla nas lepszy test - stwierdził trener Heidenheim, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu. Warto przypomnieć, że tylko tego lata do Al-Ahli trafili wspomniani Mendy i Firmino, a także Riyad Mahrez oraz Allan Saint-Maximin.

Heidenheim zagra w Bundeslidze po raz pierwszy w historii. Spora w tym zasługa trenera Franka Schmidta, który odpowiada za drużynę od ponad 16 lat i przeszedł razem z nią drogę od Oberligi (piąty poziom rozgrywkowy w Niemczech - red.) na sam szczyt niemieckiego futbolu. Piłkarzem Heidenheim jest Denis Thomalla, który w latach 2015-2016 grał w Lechu Poznań. Heidenheim zacznie sezon ligi niemieckiej od wyjazdowego meczu z Wolfsburgiem, który odbędzie się 19 sierpnia o godz. 15:30.