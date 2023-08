Reprezentant Polski ma zagrać przeciwko legendzie. Jest porozumienie. Hit!

Wraz z końcem minionego sezonu Sergio Ramos zakończył przygodę z PSG. Obecnie hiszpański stoper jest bez klubu, jednak wiele wskazuje na to, że niebawem się to zmieni. W ostatnim czasie mówiło się o tym, że hiszpański stoper trafi do MLS. Jak się okazuje, zdecydował się on na inny kierunek.

Media: Sergio Ramos zagra w Galatasaray. Jest porozumienie

Według najnowszych doniesień tureckich mediów Sergio Ramos dogadał się z Galatasarayem Stambuł i zostanie zawodnikiem tej drużyny. Nieoficjalnie mówi się o tym, że Hiszpan ma zarabiać trzy miliony euro. Nie wiadomo, jak długą umowę podpisze hiszpański stoper. Sprawa powinna wyjaśnić się w najbliższych dniach.

Przejście Ramosa, a więc medalisty mistrzostw świata i Europy sprzed z lat z reprezentacją Hiszpanii, oznacza, że będzie on rywalem Sebastiana Szymańskiego. Młody pomocnik tego lata trafił do Fenerbahce z rosyjskiego Dynama Moskwa. Pierwsza okazja na spotkanie obu panów w grudniu. Wówczas w ramach 18. kolejki ligi tureckiej oba zespoły spotkają się na stadionie Fenerbahce.

Sergio Ramos to prawdziwa legenda Realu Madryt i reprezentacji Hiszpanii. W Madrycie występował w latach 2005-2021 i rozegrał tam łącznie 671 spotkań, zdobył 101 bramek i zanotował 40 asyst. Ostatnie dwa lata spędził w PSG i wystąpił w 58 meczach. W Paryżu strzelił sześć goli i zanotował asystę. Ramos to także legenda reprezentacji Hiszpanii - rozegrał w niej 180 spotkań i wywalczył mistrzostwo świata oraz dwa tytuły mistrza Europy.

Dla Galatasaray sprowadzenie Ramosa byłoby kolejnym hitowym transferem tego lata. Klub ze Stambułu pozyskał już m.in. Mauro Icardiego oraz Kaana Ayhana.