PSG chce pozwać Real Madryt. Wszystko przez Mbappe

Telenowela z udziałem Kyliana Mbappe, Paris Saint-Germain i Realu Madryt trwa w najlepsze, a każdego dnia docierają do nas nowe informacje ws. przyszłości 70-krotnego reprezentanta Francji. 24-latek poinformował obecny klub, że nie ma zamiaru przedłużać kontraktu, który wygasa 30 czerwca przyszłego roku, jednak paryżanie nie mogą pogodzić się z taką decyzją. Z doniesień medialnych wynika, że mistrzowie Francji chcą złożyć skargę na hiszpański zespół.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia serii FIFA - od Świerczewskiego do Mbappe

PSG nie ma wątpliwości, że Mbappe trafi do Realu. Francuzi szykują pozew

Dla uporządkowania faktów: Kylian Mbappe odrzucił m.in. ofertę z Arabii Saudyjskiej, która proponowała PSG 300 mln, a samemu zawodnikowi aż 700 mln euro. Co więcej, w umowie 24-latka znalazł się zapis mówiący o tym, że jeśli napastnik nie zostanie sprzedany do końca lipca 2023 roku, to zgarnie co najmniej 40 milionów euro bonusu lojalnościowego, co byłoby kompletną kompromitacją do francuskiej drużyny. Taką samą kwotę zawodnik ma otrzymać tuż po zakończeniu okna transferowego, jeśli zdecyduje pozostać na Parc des Princes.

Media: Mbappe wykiwał PSG. Lada chwila dostanie gigantyczną kasę. A to nie koniec

31 lipca wygasła również możliwość przedłużenia umowy z PSG o kolejny rok, dlatego mistrzowie Francji postawili gwiazdorowi ultimatum - jeśli nie zgodzi się na transfer, nie będzie występował w drużynie. Niedawno właściciele zespołu Luisa Enrique zdecydowali, że król strzelców katarskiego mundialu nie pojedzie także na tournée po Japonii. Teraz klub ma jeden cel: sprzedać Mbappe za jak największą kwotę, aby za rok nie trafił do Madrytu na zasadzie wolnego transferu.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Mimo to Paris Saint-Germain jest przekonane, że Mbappe jest już dogadany z Realem i robi wszystko, aby "Królewscy" mogli ściągnąć go na dogodnych dla siebie warunkach. W związku z tym klub ze stolicy Paryża chce jak najbardziej uprzykrzyć życie zarówno piłkarzowi, jak i wicemistrzom Hiszpanii.

Jak podaje "The Telegraph", PSG rozważa złożenie skargi do FIFA na Real Madryt, ponieważ według Francuzów "Królewscy" bezprawnie ustalili warunki umowy z Kylianem Mbappe. Byłoby to niezgodne z przepisami FIFA, które dotyczą kontaktowania się z zawodnikiem bez zgody klubu. Relacje między mistrzami Francji i 14-krotnymi zdobywcami Ligi Mistrzów nie są zbyt dobre od momentu planów założenia Superligi oraz zeszłorocznych negocjacji transferu Mbappe. Jak widać nic nie wskazuje na to, aby coś miało się zmienić.