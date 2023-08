Ronaldo strzelił i przeszedł do historii! Wyprzedził legendę. "Maszyna" [WIDEO]

Rozgrywki 2023/2024 będą drugimi, w których Cristiano Ronaldo będzie reprezentował barwy saudyjskiego Al-Nassr. Portugalczyk do klubu z Arabii Saudyjskiej trafił w styczniu na zasadzie wolnego transferu i w pierwszym sezonie gry wystąpił w 19 meczach, w których strzelił 14 goli i zanotował dwie asysty.

Cristiano Ronaldo z 145 golem głową w karierze

Chociaż granie w lidze saudyjskiej jeszcze się nie rozpoczęło, to grę w sezonie 2023/2024 Al-Nassr zainaugurowało w rozgrywkach Arabskiej Ligi Mistrzów. W miniony piątek Al-Nassr grało w pierwszej kolejce z Al-Shabab, ale tamto spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem 0:0.

Za to w poniedziałek drużyna z Cristiano Ronaldo w składzie mierzyła się z tunezyjskim US Monastir. Al-Nassr wygrało 4:1, a gola na 2:1 strzelił Portugalczyk. Zrobił to w firmowy dla siebie sposób. W 74. minucie piłka trafiła na prawą stronę do Sultana Al Ghannama, który dośrodkował w pole karne. Tam najwyżej wyskoczył Ronaldo, który uderzeniem głową trafił do siatki. Po tej wygranej Al-Nassr zajmuje pierwsze miejsce w grupie przed ostatnim spotkaniem z egipskim Zamalek SC.

Gol w mało zaciętym spotkaniu sprawił, że Portugalczyk ponownie zapisał się w annałach futbolu. To trafienie było 839. golem Cristiano Ronaldo w zawodowej karierze w 22. sezonie gry z rzędu, co w mediach społecznościowych opisywano takimi słowami, jak "maszyna" czy "wieczny".

Jednocześnie był to 145. gol Ronaldo głową w karierze. Tym samym wyprzedził legendarnego Gerda Muellera, których miał ich strzelonych 144. Podium zamyka Hiszpan Carlos Santillana z 125 takimi bramkami strzelonymi w karierze.

Kolejny mecz Al-Nassr rozegra w czwartek 3 sierpnia z Zamalek SC.