Kolejny klub chce Grabarę. Ósma siła czołowej ligi

24-letni Kamil Grabara rozpoczynał karierę w akademii Ruchu Chorzów, skąd wypatrzyli go skauci Liverpoolu. W drużynie "The Reds" nie potrafił się jednak przebić. Renomę zbudował w mniejszych klubach. W duńskim Aarhus GF oraz w angielskim Huddersfield. Od lata 2021 jest bramkarzem FC Kopenhagi, z którą zdobył m.in. dwa mistrzostwa Danii.

REKLAMA

Zobacz wideo 30029350

Bramkarz zakończył poprzedni sezon, notując 12 czystych kont w 32 meczach. Błyszczał nie tylko w lidze duńskiej, ale i Lidze Mistrzów. Mimo że jego drużyna zajęła ostatnie miejsce w grupie, a w Manchesterze przegrała z City aż 0:5, to bramkarza chwalił sam Pep Guardiola.

Jadczak skomentował wywiad Kuleszy. Przedstawił inną wersję zdarzeń

Polak spisywał się na tyle dobrze, że miał nawet znaleźć się w szerokim kręgu zainteresowań Bayernu Monachium. To, że Polak trafi do Bundesligi, jest jednak mało prawdopodobne. Przez ostatnie tygodnie był przymierzany też do Burnley, czyli beniaminka Premier League, ale finalnie Anglicy zdecydowali się na Jamesa Trafforda z Manchesteru City.

Jak poinformował Gianluca Di Marzio, znany włoski szkoleniowiec, graczem Kopenhagi mocno interesuje się Fiorentina. Włosi mieli już nawet poczynić pierwsze kroki w kierunku transferu. Ten ma zamknąć się w granicach 10 mln euro. Ale pojawił się nowy klub.

Grabara trafi do Bundesligi?

W poniedziałkowy wieczór serwis "Wolfsburger allgemeine" poinformował, że sytuację Grabary obserwuje VfL Wolfsburg, czyli ósma siła ligi niemieckiej. Koena Casteels, obecny bramkarz "Wilków", być może zmieni klub, więc właśnie dlatego Grabara znalazł się na celowniku.

Dani Alves stanie przed sądem. Są wystarczające dowody

Piłkarzem Wolfsburga jest Jakub Kamiński, skrzydłowy reprezentacji Polski. A gdyby Grabara trafił jednak do Fiorentiny, byłby kolejnym w ostatnich latach polskim bramkarzem we Florencji. Ostatnio grali tam Artur Boruc oraz Bartłomiej Drągowski. Fiorentina to 8. drużyna poprzedniego sezonu Serie A. Włosi zagrali też w finale Ligi Konferencji Europy, gdzie przegrali z West Hamem United.