Sebastian Szymański ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Feyenoordzie. Mimo że pokazał się z dobrej strony i pomógł w wywalczeniu mistrzostwa Holandii, to nie zdecydowano się wykupić go z Dynama Moskwa. Na transfer zdecydowało się za to Fenerbahce, które zapłaciło za niego 11 milionów euro.

Sebastian Szymański chwalony w Turcji. "Bardzo go polubili"

Ferhat Kiziltas, dziennikarz magazynu "Turkiye Gazetesi", w rozmowie z WP SportoweFakty nie ukrywał, że był to dosyć zaskakujący ruch. - Uznaliśmy to za niespodziewany transfer. Był kluczowym zawodnikiem w Feyenoordzie, który wyróżniał się razem z naszym rodakiem Orkunem Kokcu, a on trafił do Benfiki w ostatnim okienku - powiedział.

Reprezentant Polski ma za sobą debiut w klubie ze Stambułu. Zagrał 90 minut w spotkaniu z Zimbru Kiszyniów w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Zdobył nawet jedną z bramek, a jego zespół zwyciężył aż 5:0. - Strzelił naprawdę ładnego gola. (..) Był skuteczny w każdej części boiska. Kibice bardzo go polubili podczas meczu Ligi Konferencji przeciwko Zimbru, wszedł z nimi w interakcję. Może być jedną z gwiazd Fenerbahce w tym sezonie - dodał Kiziltas.

Sebastian Szymański w Fenerbahce. Liczą na dobrą grę i możliwy zarobek

Fenerbahce wygrało rywalizację o Szymańskiego między innymi z Galatasaray, aktualnym mistrzem Turcji. To pokazuje, że ma duże ambicje. - Z tego powodu do składu dołączyli bardzo wysokiej klasy piłkarze, a celem nadrzędnym jest mistrzostwo Turcji (pierwsze od sezonu 2013/14 - red.), tak by szef klubu Ali Koc mógł wreszcie świętować - wyjaśnił dziennikarz "Turkiye Gazetesi".

Dobre występy w Turcji mogą sprawić, że 24-letni pomocnik trafi do jeszcze mocniejszej ligi. W takim wypadku Fenerbahce zapewne sporo by na nim zarobiło. - Oczywiście transfer Szymańskiego jest uważany za udany biznes. To zawodnik z wielkim potencjałem, który w przyszłości może dać klubowi wielki zarobek - zakończył Kiziltas.