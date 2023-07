Co za zjazd. Były reprezentant Polski zleciał o kilka lig. A był "Nadzieją na Euro"

Patryk Małecki ostatnie dwa sezony spędził w Stali Rzeszów, z którą najpierw awansował do I ligi w sezonie 2021/2022, żeby w ostatnich rozgrywkach odpaść w barażach o ekstraklasę. Z końcem czerwca bieżącego roku Małeckiemu wygasł kontrakt z podkarpackim klubem i przez blisko miesiąc był bez pracodawcy.

Patryk Małecki nowym piłkarzem Avii Świdnik

Wraz z ostatnim dniem lipca okazało się, że Patryk Małecki od nowego sezonu będzie grał w Avii Świdnik, występującej obecnie w czwartej grupie III ligi. "Co powiecie na jeszcze jeden Mały transfer?" - napisano na profilu klubu, odnosząc się do przydomku, który powstał od nazwiska Małeckiego. Chwilę przed tweetem Avii Świdnik kanał Ligowiec ujawnił, że 34-latek trafi do tego klubu.

Avia Świdnik w sezonie 2022/2023 zajęła drugie miejsce w swojej grupie, dając się wyprzedzić o sześć punktów Stali Stalowa Wola, która awansowała do II ligi. Jednocześnie świdnicki klub o punkt wyprzedził Wieczystą Kraków, z którą w nowym sezonie będzie toczył walkę o awans do wyższej ligi.

Pierwszy mecz w rozgrywkach 2023/2024 III ligi Avia Świdnik rozegra w sobotę 5 sierpnia z Orlętami Radzyń Podlaski.

Polskim kibicom Patryk Małecki najbardziej może kojarzyć się z występami w Wiśle Kraków, którą reprezentował w latach 2006-2014 i 2014-2019. W tym czasie rozegrał 267 spotkań, w których strzelił 45 bramek i zanotował 45 asyst. Z Wisłą sięgnął również trzykrotnie po tytuł mistrza Polski. W karierze klubowej reprezentował również barwy Zagłębia Sosnowiec, Pogoni Szczecin, słowackiego Spartaka Trnava oraz tureckiego Eskisehirsporu. Ośmiokrotnie wystąpił w reprezentacji Polski, dla której strzelił dwie bramki.