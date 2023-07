Fani sprowokowali weterana. Nagle spojrzał w majtki. Wymowny gest [WIDEO]

Ostatnie miesiące nie należą do udanych dla Leeds United. Drużyna spadła do Championship, a trenerów wymienia niczym rękawiczki - w przeciągu kilku miesięcy aż czterech szkoleniowców traciło posadę. Leeds rozpoczęło już przygotowania do nadchodzących rozgrywek pod wodzą nowego trenera Daniela Farke'a. W jednym z ostatnich sparingów doszło do niecodziennej sytuacji z udziałem jednego z weteranów.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak się bawią kibice z Azerbejdżanu w Polsce

Fani sprowokowali weterana Leeds. Ten nagle zajrzał w majtki. Wymownie zareagował na przytyki

Podczas czwartkowego spotkania z Nottingham kibice drużyny z West Bridgford wykorzystali moment, kiedy jeden z ich zawodników leżał na murawie, a obok niego stał obrońca spadkowicza Premier League Luke Ayling. Fani zaczęli zaczepiać Anglika, skandując pytanie: Jesteś kobietą, czy mężczyzną? Chcieli tym samym nawiązać do jego długich, związanych w kok włosów.

Nie musieli zbyt długo czekać na odpowiedź, ponieważ 31-latek błyskawicznie zajrzał w bieliznę i znacząco kiwnął głową, reagując na przytyki trybun. Spotkanie ostatecznie zakończyło się zwycięstwem Leeds 2:0 po golach Patricka Bamforda oraz Iana Povedy.

Barcelona wyznaczyła priorytet transferowy. Prosto z mistrza Anglii

Trzy dni później, w niedzielę Leeds rozegrało kolejną grę kontrolą ze szkockim zespołem Hearts. Angielski klub pokonał rywala 1:0, a gola strzelił Ayling. Obrońca jest piłkarzem obecnego zespołu od sierpnia 2016 r. W tym czasie rozegrał dla niego 252 mecze, w których strzelił 10 goli i zanotował 20 asyst.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Romans Neymara ujrzał światło dzienne. "Uprawiał seks z mężczyzną"

Leeds rozpocznie zmagania w Championship już w niedzielę 6 sierpnia, kiedy zmierzy się z Cardiff.